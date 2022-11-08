Anbernic çift işletim sistemli retro konsol tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında Steam Deck, AYANEO 2, OneXPlayer gibi taşınabilir masaüstü konsollar kendisini göstermeye başladı ancak henüz yaygın kullanımda değiller. Retro konsol piyasası ise emin adımlarla ve daha geniş bir alanda ilerlemeye devam ediyor.

Anbernic RG353M özellikleri ve fiyatı

Ülkemizde de satılan Anbernic markası retro konsollar satıyor ancak orijinal SUP modellerinin aksine gelişmiş bir donanımı var. N64, PSP, PS1, Dreamcast gibi sayısız retro konsolu ve oyunlarını ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Ekran tarafında da oldukça canlı görüntüler sunabiliyor.

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Anbernic RG353M retro konsol önceki modellerden çok farklı değil ancak Android 11 ve Linux işletim sistemlerine sahip olduğu için dilerseniz retro tasarımdan modern Android oyunlarına geçiş yapabilirsiniz.

3.5 inçlik 640x480 piksellik IPS LCD ekrana sahip olan Anbernic RG353M modeli 4 adet Cortex-A55 çekirdekli Rockchip RK3566 işlemcisi ile geliyor. 2GB LPDDR4 RAM ve 32GB eMMC 5.1 bellek mevcut. 2 adet microSD yuvasının yanında 2 adet USB Tip-C ve HDMI çıkışları yer alıyor. Anbernic RG353M konsolu 16GB kart ile 146$ seviyesinde. Kart hafızasına göre 176$ seviyesine kadar çıkıyor.

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