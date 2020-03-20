Android 11 önizleme sürümü Airdrop benzeri dosya paylaşım özelliğini gösterdi

Google tarafından yayınlanan Android 11 için ikinci geliştirici önizleme sürümünde ortaya çıktığı üzere Airdrop benzeri cihazlar arası dosya paylaşım özelliği Android’e de gelecek. 9to5Google tarafından keşfedilene göre yayınlanan sürüm notlarının içerisinde “Fast Share” adında bir özellik dikkat çekiyor. Özellikle ilgili olarak raporda ise iki Pixel 4 cihazı arasında aktarım yaparken alıcı transfer başarısız uyarısı verse bile dosyayı başarıyla alıyor ibaresi bulunuyor.

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XDA Developers tarafından ortaya çıkarılana göre ise özellik 2019 ortalarında “Nearby Sharing” adıyla anılıyor olsa da bu isim şimdiki raporlarda mevcut değil ve “Fast Share” olarak geçiyor. Adı her ne olursa olsun, Android 11’e ulaşabilecek akıllı telefonlar arasında dosya paylaşımı bu versiyonla bir hayli kolaylaşacak ve Bluetooth’un hızıyla sınırlı kalmayacak. Bu dosya paylaşım yöntemi özellikle video gibi büyük dosyalarda internet kulanmadan kullanıcıların işlerini görmeye yarayacak.

https://developer.android.com/preview/release-notes

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