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    Android 13 güncellemesini alacak Motorola cihazlar açıklandı

    Android 13'ün resmi çıkışı ile beraber akıllı telefon üreticilerinin çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Motorola tarafından yeni güncellemeye kavuşacak ilk 10 model açıklandı.
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    Motorola
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    2022'nin başlarında Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni yayınlayan Google, yeni işletim sisteminin kararlı sürümünü Pixel cihazlara getirmeye başladı. Öte yandan telefon üreticilerinin büyük çoğunluğu, henüz Android 13 güncellemesine kavuşacak telefonlar hakkında bir açıklama yapmadı. Bu isimler arasından Motorola, sessizliğini bozarak Android 13 alacak cihazların bir listesini paylaştı.

    Güncelleme alacak ilk 10 model belli oldu

    Bildirilenlere göre resmi web sitesinde yer alan bazı cihazların destek sayfalarını güncelleyen Motorola, yeni piyasaya sürülen Moto Edge (2022), Edge 30, Moto G ve birkaç Edge serisi cihaz için ''Sonraki İşletim Sistemi Android 13'' olarak yeni bir ayrıntı ekledi. İşte güncelleme alacak cihazların tam listesi

    • Motorola Edge+ (2022)
    • Motorola Edge (2022)
    • Motorola Edge 30 Pro
    • Motorola Edge 30
    • Moto G Stylus 5G 2022
    • Moto G 5G 2022
    • Moto G82 5G
    • Moto G62 5G
    • Moto G42
    • Moto G32

    Listede yer alan Motorola cihazların Android 13 güncellemesine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor. Zira şirket henüz hiçbir akıllı telefonu için Android 13 Geliştirici Önizleme Programı veya Beta Programı yayınlamadı. Yeni güncellemenin, yenilenen My UX arayüzü, yerel Bluetooth LE ses desteği, bir dizi güvenlik ve gizlilik özelliklerini beraberinde getirmesi bekleniyor.

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