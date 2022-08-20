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2022'nin başlarında Android 13 Geliştirici Önizlemesi'ni yayınlayan Google, yeni işletim sisteminin kararlı sürümünü Pixel cihazlara getirmeye başladı. Öte yandan telefon üreticilerinin büyük çoğunluğu, henüz Android 13 güncellemesine kavuşacak telefonlar hakkında bir açıklama yapmadı. Bu isimler arasından Motorola, sessizliğini bozarak Android 13 alacak cihazların bir listesini paylaştı.

Güncelleme alacak ilk 10 model belli oldu

Bildirilenlere göre resmi web sitesinde yer alan bazı cihazların destek sayfalarını güncelleyen Motorola, yeni piyasaya sürülen Moto Edge (2022), Edge 30, Moto G ve birkaç Edge serisi cihaz için ''Sonraki İşletim Sistemi Android 13'' olarak yeni bir ayrıntı ekledi. İşte güncelleme alacak cihazların tam listesi

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30

Moto G Stylus 5G 2022

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

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Listede yer alan Motorola cihazların Android 13 güncellemesine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor. Zira şirket henüz hiçbir akıllı telefonu için Android 13 Geliştirici Önizleme Programı veya Beta Programı yayınlamadı. Yeni güncellemenin, yenilenen My UX arayüzü, yerel Bluetooth LE ses desteği, bir dizi güvenlik ve gizlilik özelliklerini beraberinde getirmesi bekleniyor.

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Android 13 güncellemesini alacak Motorola cihazlar açıklandı