Android 13 güncellemesi Pixel cihazlarında kablosuz şarj problemlerine neden oluyor

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Android deneyimini her anlamda geliştirmek isteyen Google, I/O Geliştirici Konferansı’nda Android 13’ü resmi olarak tanıtmıştı. Android 12’nin sorunlu çıkışının ardından firma, Android 13 için birçok geliştirici önizleme ve beta sürümü yayınlasa da görünüşe göre Android 13 de sorunlu bir çıkış yaşıyor.

Pixel Tablet 32 bit uygulamaları çalıştırmayabilir 1 gün önce eklendi

Neredeyse tüm Pixel cihazlarını etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde Google, Android 13 güncellemesini Pixel cihazları için yayınlamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Reddit gibi forumlarda Pixel kullanıcılarının şikayetleri başladı. Görünüşe göre yeni güncelleme, birçok Pixel cihazında kablosuz şarj sorununa sebep oluyor. Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazları, kablosuz şarj cihazları üstünde olduğunu anlamıyor. Bazı durumlarda da cihazlar şarj oluyor gibi gözükse de olmuyor. Hatta kablosuz şarj cihazları, bazı Pixel cihazlarını direkt fark edemiyor. Pixel 4 kullanıcıları Android 12’ye dönebilse de Pixel 6 kullanıcıları Android 13’te takılı kalmış durumda.

Diğer Pixel modellerinde ise farklı problemlerin görüldüğü belirtiliyor. Pixel 4A 5G cihazında hızlı şarj özelliğinin tamamen bozulduğu belirtiliyor, görünüşe göre cihaz bir saat içerisinde yalnızca %10 şarj olabiliyor ve inanılmaz ısınıyor. Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Android 13 Pixel cihazlarında problemlere sebep oluyor