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    Samsung Galaxy S22 için Android 13 beta sürümü yakında yayınlanabilir

    Yılın en popüler akıllı telefonlarından olan Galaxy S22 serisi, yakında Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümüne kavuşabilir. Samsung, güncelleme konusundaki başarısını beta testlerine getiriyor.
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    Galaxy S22 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 betası geliyor
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    Google, geçtiğimiz aylarda Android 13 hakkında ilk geliştirici sürümlerini yayınlamıştı. Mayıs ayında düzenlenen I/O Geliştirici Konferansı’nın ardından ise Pixel kullanıcıları için ilk Android 13 beta sürümleri yayınlanmıştı. Görünüşe göre Samsung, Google’ın pek de gerisinde kalmak istemiyor ve çok yakında Galaxy S22 ailesi için Android 13’ün beta sürümünü yayınlamayı planlıyor.

    Galaxy S22 serisi için Android 13 betası temmuz ayında yayınlanabilir

    Google daha önce Android’in yeni sürümlerinden daha fazla geri dönüş almak için OnePlus gibi firmalarla anlaşmıştı. Ancak Samsung, Android güncellemelerinin beta sürümünü yayınlamakta hep geri kalmıştı. Ancak Tizenhelp’den gelen bilgilere göre Samsung, bu sene Android’in beta trenine çok daha önce katıalcak.

    Tizenhelp’ın keşfettiği bilgilere göre Samsung, S906NKSU2ZVF6 numaralı yazılımı Galaxy S22 üzerinde test ediyor. Bu işletim sürümünün Android 13 beta tabanlı One UI 5.0 betası olduğu da gelen bilgiler arasında. Galaxy S22 için Android 13 beta programının temmuz ayında Güney Kore’de başlaması bekleniyor ancak Samsung, zaman geçtikçe daha fazla cihaz için daha fazla bölgede Android 13 beta programları başlatabilir.

    Android 13’ün getireceği yenilikler bilinse de Samsung, One UI 5.0 hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak Samsung’a yakın kaynaklar, yeni One UI sürümünün ciddi animasyon geliştirmeleri ile geleceğini belirtiyor. Son yıllarda güncelleme konusunda Google dahil rakiplerine fark atan Samsung, bu başarını beta testlerine de getirmek istiyor.

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