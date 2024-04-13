Tam Boyutta Gör Google, Android Beta Programı özelinde Android 15'in ilk beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Detaylı özellikler muhtemelen önümüzdeki ay Google I/O kapsamında yapılacak. Ancak bunun öncesinde Android 15 Beta 1, birkaç önemli iyileştirme ile geliyor. İşte sunulan tüm yenilikler ve daha fazlası...

Android 15 Beta 1 artık resmi

Android 15 Beta 1'deki değişikliklerden ilki, daha büyük ekranlar için uygulama optimizasyonu olacak. Yeni işletim sistemi için geliştirilen uygulamalar artık otomatik olarak tam formatta işlenecek ve geliştiricilerin yükünü ortadan kaldıracak. Bir diğer gelişme ise, TalkBack ekran okuyucu artık Braille ekranlar için destek sunuyor. Bu sayede görme rahatsızlığı bulunan kullanıcılar cihazlarını USB ya da Bluetooth aracılığıyla bağlayabilecekler.

Beta sürümü, depolama alanı kontrolü için uygulamaların işletim sistemi düzeyinde arşivlenmesi ve arşivden çıkarılmasına olanak tanıyor. Böylece depolama alanından tasarruf sağlanırken, daha sonra kullanılmak üzere veriler sorunsuz bir şekilde korunabilecek. Bir başka yenilik ise güvenlik tarafında ve cihazda bulunan kişi numaraları artık uçtan uca şifrelenme ile korunacak. Ayrıca Google, yeni sürümle birlikte varsayılan bir cüzdan uygulaması belirlemenize olanak tanıyor.

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Aktarıldığı kadarıyla Android 15 Beta 1 güncellemesi, Pixel Fold&Tab modelinden Pixel 6 ve sonrasına kadar olan tüm Pixel cihazlarıyla uyumlu. Pixel 5a ise, bu yılın sonlarına doğru kullanım ömrünü tamamlayacağı için güncelleme almayacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, değişikliklerle ilgili daha fazla detayın Google I/O 2024’te açıklanması bekleniyor.

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Android 15 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler