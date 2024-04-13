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    Anlık Bildirim

    Android 15 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler

    Google, Android 15'in ilk beta sürümünü resmen yayınladı. Halihazırda Pixel cihazlar için erişime açılan güncelleme, birden fazla yenilik sunuyor. İşte detaylar...
    Android 15 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, Android Beta Programı özelinde Android 15'in ilk beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Detaylı özellikler muhtemelen önümüzdeki ay Google I/O kapsamında yapılacak. Ancak bunun öncesinde Android 15 Beta 1, birkaç önemli iyileştirme ile geliyor. İşte sunulan tüm yenilikler ve daha fazlası...  

    Android 15 Beta 1 artık resmi

    Android 15 Beta 1'deki değişikliklerden ilki, daha büyük ekranlar için uygulama optimizasyonu olacak. Yeni işletim sistemi için geliştirilen uygulamalar artık otomatik olarak tam formatta işlenecek ve geliştiricilerin yükünü ortadan kaldıracak. Bir diğer gelişme ise, TalkBack ekran okuyucu artık Braille ekranlar için destek sunuyor. Bu sayede görme rahatsızlığı bulunan kullanıcılar cihazlarını USB ya da Bluetooth aracılığıyla bağlayabilecekler.

    Beta sürümü, depolama alanı kontrolü için uygulamaların işletim sistemi düzeyinde arşivlenmesi ve arşivden çıkarılmasına olanak tanıyor. Böylece depolama alanından tasarruf sağlanırken, daha sonra kullanılmak üzere veriler sorunsuz bir şekilde korunabilecek. Bir başka yenilik ise güvenlik tarafında ve cihazda bulunan kişi numaraları artık uçtan uca şifrelenme ile korunacak. Ayrıca Google, yeni sürümle birlikte varsayılan bir cüzdan uygulaması belirlemenize olanak tanıyor. 

    Aktarıldığı kadarıyla Android 15 Beta 1 güncellemesi, Pixel Fold&Tab modelinden Pixel 6 ve sonrasına kadar olan tüm Pixel cihazlarıyla uyumlu. Pixel 5a ise, bu yılın sonlarına doğru kullanım ömrünü tamamlayacağı için güncelleme almayacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, değişikliklerle ilgili daha fazla detayın Google I/O 2024’te açıklanması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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