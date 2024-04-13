Android 15 Beta 1 artık resmi: İşte yenilikler

Android 15 Beta 1 artık resmi
Android 15 Beta 1'deki değişikliklerden ilki, daha büyük ekranlar için uygulama optimizasyonu olacak. Yeni işletim sistemi için geliştirilen uygulamalar artık otomatik olarak tam formatta işlenecek ve geliştiricilerin yükünü ortadan kaldıracak. Bir diğer gelişme ise, TalkBack ekran okuyucu artık Braille ekranlar için destek sunuyor. Bu sayede görme rahatsızlığı bulunan kullanıcılar cihazlarını USB ya da Bluetooth aracılığıyla bağlayabilecekler.
Beta sürümü, depolama alanı kontrolü için uygulamaların işletim sistemi düzeyinde arşivlenmesi ve arşivden çıkarılmasına olanak tanıyor. Böylece depolama alanından tasarruf sağlanırken, daha sonra kullanılmak üzere veriler sorunsuz bir şekilde korunabilecek. Bir başka yenilik ise güvenlik tarafında ve cihazda bulunan kişi numaraları artık uçtan uca şifrelenme ile korunacak. Ayrıca Google, yeni sürümle birlikte varsayılan bir cüzdan uygulaması belirlemenize olanak tanıyor.
Aktarıldığı kadarıyla Android 15 Beta 1 güncellemesi, Pixel Fold&Tab modelinden Pixel 6 ve sonrasına kadar olan tüm Pixel cihazlarıyla uyumlu. Pixel 5a ise, bu yılın sonlarına doğru kullanım ömrünü tamamlayacağı için güncelleme almayacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, değişikliklerle ilgili daha fazla detayın Google I/O 2024’te açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...