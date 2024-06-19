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    Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler

    Android 15 Beta 3, bugün itibariyle kullanıma sunuldu. Görsel iyileştirmelere odaklanan yeni sürüm, gizlilik ve güvenlik için de bazı yeni özelliklere yer vermekte. İşte detaylar:
    Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz günlerde uzun süredir beklenen Android 15 işletim sisteminin 2. beta sürümünü yayınlamıştı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Google, bugün 3. beta sürümünü yayınlamaya başladı.

    İşte Android 15 Beta 3 ile gelen yenilikler:

    Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Android 15 Beta 3 ile gelen özelliklerden biri yeniden tasarlanan bir duvar kağıdı düzenleyicisi. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere yeni düzenleyici ile Pixel Fold'da iç ve dış ekranın önizlemesini ayrı ayrı görüntüleyebileceksiniz.

    Yeni beta sürümü ile ses yayınlama ekranındaki "Hoparlörler ve ekranlar" etiketi kaldırıldı. Ayrıca ekran zaman aşımı seçeneklerine bir yenisi eklendi. Böylece cihazınızı kullanmıyorsanız ekranınız otomatik olarak kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir uyarlanabilir zaman aşımı seçeneği eklendi.

    Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Gelen yeni özelliklerden biri de ses menüsü ile ilgili. Zira yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere artık ses menüsü, simge durumuna küçültülemiyor. Çoğunlukla görsel odaklı gelen yeni özellikler arasında ayrıca Ekran'da renk kontrastı tercihlerinin kısayolu, yeniden tasarlanan ekran görüntüsü önizlemesi, uzun uygulama adlarını gösterme ve daha belirgin Arama Çevresi kapatma seçeneği gibi özellikler de bulunmakta.
    Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Android 15 Beta 3 gelen özelliklerden sonuncusu ise güvenlik ile ilgili. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere kullanıma sunulan canlı tehdit koruması, sizi veya cihazınızı tanımlamadan bazı uygulama veya web sayfası bilgilerini kontrol için Google'a gönderir. Ancak Google, tarama etkinliğinizi görmek, izlemek veya günlüğe kaydetmek için Android Güvenli Tarama verilerini kullanamaz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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