Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz günlerde uzun süredir beklenen Android 15 işletim sisteminin 2. beta sürümünü yayınlamıştı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Google, bugün 3. beta sürümünü yayınlamaya başladı.

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İşte Android 15 Beta 3 ile gelen yenilikler:

Tam Boyutta Gör Android 15 Beta 3 ile gelen özelliklerden biri yeniden tasarlanan bir duvar kağıdı düzenleyicisi. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere yeni düzenleyici ile Pixel Fold'da iç ve dış ekranın önizlemesini ayrı ayrı görüntüleyebileceksiniz.

Yeni beta sürümü ile ses yayınlama ekranındaki "Hoparlörler ve ekranlar" etiketi kaldırıldı. Ayrıca ekran zaman aşımı seçeneklerine bir yenisi eklendi. Böylece cihazınızı kullanmıyorsanız ekranınız otomatik olarak kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir uyarlanabilir zaman aşımı seçeneği eklendi.

Tam Boyutta Gör Gelen yeni özelliklerden biri de ses menüsü ile ilgili. Zira yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere artık ses menüsü, simge durumuna küçültülemiyor. Çoğunlukla görsel odaklı gelen yeni özellikler arasında ayrıca Ekran'da renk kontrastı tercihlerinin kısayolu, yeniden tasarlanan ekran görüntüsü önizlemesi, uzun uygulama adlarını gösterme ve daha belirgin Arama Çevresi kapatma seçeneği gibi özellikler de bulunmakta.

Tam Boyutta Gör Android 15 Beta 3 gelen özelliklerden sonuncusu ise güvenlik ile ilgili. Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere kullanıma sunulan canlı tehdit koruması, sizi veya cihazınızı tanımlamadan bazı uygulama veya web sayfası bilgilerini kontrol için Google'a gönderir. Ancak Google, tarama etkinliğinizi görmek, izlemek veya günlüğe kaydetmek için Android Güvenli Tarama verilerini kullanamaz.

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Android 15 Beta 3, kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler