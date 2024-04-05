Android 15, pil ömrünü uzatacak yeni bir özellik getiriyor

Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği geliyor
Tercihe bağlı olarak Android telefonun ekran zaman aşımı 15 saniye - 30 dakika aralığında ayarlanabiliyor. Ek olarak, telefon ekran zaman aşımından hemen sonra veya 5 saniye - 30 dakika gecikmeli olarak kendini kilitleyecek şekilde ayarlanabiliyor. Yeni uyarlanabilir zaman aşımı özelliği, cihazın kullanılmadığında ekranın otomatik olarak erken kapanmasını sağlayacak.
Özelliğin nasıl çalıştığına dair herhangi bir ayrıntı yok ancak muhtemelen ekrana dikkat verme özelliğinde olduğu gibi kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığını tespit etmek için ön kamerayı kullanacak.
Uyarlamalı zaman aşımı özelliği, kullanıcının bakmadığı zamanlarda ekranın kapanmasını sağlayarak telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Bu özellik ayrıca, kullanıcının cihazı kullanmadığı zamanlarda telefonun ekranındaki içeriğe hiç kimsenin göz atmamasını da sağlayacak. Özelliğin Android 15 yüklü Pixel telefonlara özel olabileceği söylense de çoğu Android telefonda zaten ekrana dikkat verme özelliği bulunduğundan uyarlanabilir zaman aşımı özelliği de gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...