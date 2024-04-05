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    Android 15, pil ömrünü uzatacak yeni bir özellik getiriyor

    Android 15 geliştirici önizleme sürümleri, Android telefonlara gelecek yeni özellikleri öğrenmemize yardımcı oluyor. Son olarak, telefonların pil ömrünü uzatacak bir özelliğe rastlandı.
    android 15 uyarlanabilir zaman aşımı Tam Boyutta Gör
    Google, ikinci Android 15 geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Yeni sürümde telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak başka bir kullanışlı Android 15 özelliğine “uyarlanabilir zaman aşımı” rastlandı.

    Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği geliyor

    Tercihe bağlı olarak Android telefonun ekran zaman aşımı 15 saniye - 30 dakika aralığında ayarlanabiliyor. Ek olarak, telefon ekran zaman aşımından hemen sonra veya 5 saniye - 30 dakika gecikmeli olarak kendini kilitleyecek şekilde ayarlanabiliyor. Yeni uyarlanabilir zaman aşımı özelliği, cihazın kullanılmadığında ekranın otomatik olarak erken kapanmasını sağlayacak.

    Özelliğin nasıl çalıştığına dair herhangi bir ayrıntı yok ancak muhtemelen ekrana dikkat verme özelliğinde olduğu gibi kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığını tespit etmek için ön kamerayı kullanacak.

    Uyarlamalı zaman aşımı özelliği, kullanıcının bakmadığı zamanlarda ekranın kapanmasını sağlayarak telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Bu özellik ayrıca, kullanıcının cihazı kullanmadığı zamanlarda telefonun ekranındaki içeriğe hiç kimsenin göz atmamasını da sağlayacak. Özelliğin Android 15 yüklü Pixel telefonlara özel olabileceği söylense de çoğu Android telefonda zaten ekrana dikkat verme özelliği bulunduğundan uyarlanabilir zaman aşımı özelliği de gelecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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