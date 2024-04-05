Android 15, pil ömrünü uzatacak yeni bir özellik getiriyor

Tam Boyutta Gör Google, ikinci Android 15 geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Yeni sürümde telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak başka bir kullanışlı Android 15 özelliğine “uyarlanabilir zaman aşımı” rastlandı.

Android 15 ile telefon kapalıyken konumu takip edilebilecek 2 hf. önce eklendi

Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği geliyor

Tercihe bağlı olarak Android telefonun ekran zaman aşımı 15 saniye - 30 dakika aralığında ayarlanabiliyor. Ek olarak, telefon ekran zaman aşımından hemen sonra veya 5 saniye - 30 dakika gecikmeli olarak kendini kilitleyecek şekilde ayarlanabiliyor. Yeni uyarlanabilir zaman aşımı özelliği, cihazın kullanılmadığında ekranın otomatik olarak erken kapanmasını sağlayacak.

Özelliğin nasıl çalıştığına dair herhangi bir ayrıntı yok ancak muhtemelen ekrana dikkat verme özelliğinde olduğu gibi kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığını tespit etmek için ön kamerayı kullanacak.

Uyarlamalı zaman aşımı özelliği, kullanıcının bakmadığı zamanlarda ekranın kapanmasını sağlayarak telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Bu özellik ayrıca, kullanıcının cihazı kullanmadığı zamanlarda telefonun ekranındaki içeriğe hiç kimsenin göz atmamasını da sağlayacak. Özelliğin Android 15 yüklü Pixel telefonlara özel olabileceği söylense de çoğu Android telefonda zaten ekrana dikkat verme özelliği bulunduğundan uyarlanabilir zaman aşımı özelliği de gelecektir.

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Android 15, pil ömrünü uzatacak yeni bir özellikle geliyor