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    Anlık Bildirim

    Apple’a karşı eşi benzeri görülmemiş dava: Adalet Bakanlığı gözünü kararttı

    Apple’ın pek çok sektörde rakiplerinin elini kolunu bağlayacak şekilde politikalar geliştirdiğini düşünen ABD Adalet Bakanlığı dev bir dava açmaya hazırlanıyor. 
    Apple Tam Boyutta Gör
    3 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle Apple devasa bir ekosistem kurmuş durumda. Katı prensipleri sayesinde kullanıcıların başka platformlara yönelmesini engelleyen Apple yıllardır tekel davalarına konu oluyor. ABD Savunma Bakanlığı tarihin en büyük davasını açmak üzere.

    Apple’a karşı güç birliği

    Kaynaklara göre ABD Adalet Bakanlığı, Apple’ın tekel kurma girişimlerine yönelik olarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tekel davası açmak için son aşamaya geldi. Pek çok sektör oyuncusu bu davanın açılması için Bakanlık ile iş birliği yapıyor.

    Dava dosyasında iPhone ve Apple Watch arasındaki entegrasyonun rakip ürünlere etkisi, iMessage sözleşmelerinin sektöre etkisi, AirTag takip cihazını adil rekabetin dışına çıkarak pazarlama, rakip ödeme sistemlerinin engellenmesi, uygulama harcamalarına yapılan kesintiler, uygulama izinlerinin katı takibi gibi Apple’ın yıllar boyunca ilmek ilmek işlediği tüm politikalar yer alıyor.  

    Tekelleşme konusunda bilgisine başvurulan veya mağdur olduğunu düşünerek katkı yapmak isteyen pek çok firma mevcut. Beeper, Tile, Meta, Spotify, Epic Games, Match Group bunlar arasında. Adeta teknoloji dünyası Apple’a karşı birleşmiş gibi görünüyor. Soruşturmanın yılın ilk yarısı bitmeden başlayacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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