Apple’a karşı eşi benzeri görülmemiş dava: Adalet Bakanlığı gözünü kararttı

Apple’a karşı güç birliği
Kaynaklara göre ABD Adalet Bakanlığı, Apple’ın tekel kurma girişimlerine yönelik olarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tekel davası açmak için son aşamaya geldi. Pek çok sektör oyuncusu bu davanın açılması için Bakanlık ile iş birliği yapıyor.
Dava dosyasında iPhone ve Apple Watch arasındaki entegrasyonun rakip ürünlere etkisi, iMessage sözleşmelerinin sektöre etkisi, AirTag takip cihazını adil rekabetin dışına çıkarak pazarlama, rakip ödeme sistemlerinin engellenmesi, uygulama harcamalarına yapılan kesintiler, uygulama izinlerinin katı takibi gibi Apple’ın yıllar boyunca ilmek ilmek işlediği tüm politikalar yer alıyor.
Tekelleşme konusunda bilgisine başvurulan veya mağdur olduğunu düşünerek katkı yapmak isteyen pek çok firma mevcut. Beeper, Tile, Meta, Spotify, Epic Games, Match Group bunlar arasında. Adeta teknoloji dünyası Apple’a karşı birleşmiş gibi görünüyor. Soruşturmanın yılın ilk yarısı bitmeden başlayacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.