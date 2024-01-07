Apple’a karşı eşi benzeri görülmemiş dava: Adalet Bakanlığı gözünü kararttı

Tam Boyutta Gör 3 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle Apple devasa bir ekosistem kurmuş durumda. Katı prensipleri sayesinde kullanıcıların başka platformlara yönelmesini engelleyen Apple yıllardır tekel davalarına konu oluyor. ABD Savunma Bakanlığı tarihin en büyük davasını açmak üzere.

Apple’a karşı güç birliği

Kaynaklara göre ABD Adalet Bakanlığı, Apple’ın tekel kurma girişimlerine yönelik olarak tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tekel davası açmak için son aşamaya geldi. Pek çok sektör oyuncusu bu davanın açılması için Bakanlık ile iş birliği yapıyor.

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Dava dosyasında iPhone ve Apple Watch arasındaki entegrasyonun rakip ürünlere etkisi, iMessage sözleşmelerinin sektöre etkisi, AirTag takip cihazını adil rekabetin dışına çıkarak pazarlama, rakip ödeme sistemlerinin engellenmesi, uygulama harcamalarına yapılan kesintiler, uygulama izinlerinin katı takibi gibi Apple’ın yıllar boyunca ilmek ilmek işlediği tüm politikalar yer alıyor.

Tekelleşme konusunda bilgisine başvurulan veya mağdur olduğunu düşünerek katkı yapmak isteyen pek çok firma mevcut. Beeper, Tile, Meta, Spotify, Epic Games, Match Group bunlar arasında. Adeta teknoloji dünyası Apple’a karşı birleşmiş gibi görünüyor. Soruşturmanın yılın ilk yarısı bitmeden başlayacağı tahmin ediliyor.

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