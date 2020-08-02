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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı

    Apple tarafından satın alınan ve keskin hava durumu tahminleriyle bilinen Dark Sky uygulaması, anlaşma gereği Android için kullanımdan kaldırıldı. Uygulamanın web sitesi ise hâlâ aktif.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı
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    Android kullanıcıları tarafından da sevilen hava durumu uygulaması Dark Sky, geçtiğimiz aylarda Apple tarafından satın alınmıştı. Bu satın alımın getirdiği anlaşmaya bağlı olarak uygulama, 1 Temmuz’da Android için kullanımdan kaldırılacaktı fakat firma, uygulamayı bir ay daha yaşatmaya karar vermişt. 1 Ağustos tarihi geçti ve uygulama söylendiği üzere Google Play Store’dan kaldırıldı. 

    Uygulamanın yıllık 3 dolar olan kullanım ücretini ödeyenlerin abonelikleri, şimdiye kadar çoktan iptal edilmiş ve paranın iadesi hesaplara çoktan yansımış olmalı. Uygulama her ne kadar Android uygulamasını kaybetmiş olsa da web sitesi hâlâ kullanılabilir durumda. Dark Sky’ın verilerini kullanarak çalışan üçüncü parti uygulamalar ise 2021 yılına kadar başka hizmetlere geçiş yapmak zorunluluğundalar.

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    Hiperlokal, yani keskin konuma bağlı hava durumu sunan tek uygulama tabii ki Dark Sky değil. Accuweather ve diğer uygulamalar, bu alanı rahatlıkla dolduracaktır. Dark Sky uygulamasından asla vazgeçemeyenler için ise Apple cihazlar kullanmaktan başka çare şimdilik yok.



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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    Of teknoloji şirketlerinin çingenesi yemin ederim
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 hf.
    Uygulama için telefon alsınlar mantığı ile çalışıyor iPhone kadar aciz bir şirket yok vallahi FFS. 😂
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    ziondasonisyan 2 hf.
    Eşi benzeri olmayan hava durumu tahmini iphone 12 de!!!!
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    V4LKyR 2 hf.
    Keskin hava durumu tahminleri ne demek?
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf. en beğenilen
    Of teknoloji şirketlerinin çingenesi yemin ederim
    Yanıtla +5
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