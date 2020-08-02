League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek

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Koronavirüs pandemisi sebebiyle e-spor turnuvalarının çoğu iptal edilmiş ya da ertelenmiş olsa da Riot Games, yaptığı açıklamayla şampiyonanın 25 ile 31 Eylül arasında Şangay’da gerçekleşeceğini bildirdi. Pudong Futbol Stadyumu’nda yapılacak etkinlikte gerekli tüm önlemler alınacak ve ön maçlar seyircili olmayacak. Finaller için ise yerel yetkililerin yaklaşımına göre hareket edilecek.

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Oyuncuların ve fanların sağlığını korumak adına sağlık örgütleriyle çalıştığını açıklayan Riot Games, 2020 Dünya Şampiyonası’nın heyecanını herkesin yaşaması gerektiğini belirtti.

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Riot Games tarafından alınacak önlemlere yönelik detaylar paylaşılmadı fakat tüm bunların yazın ilerleyen döneminde belli olacağı ifade edildi. Oyuncuların nasıl bir koruma altına alınacağı henüz bilinmese de koruyucu balonlar içinde olacaklarına yüksek bir ihtimal gözüyle bakılıyor.

https://lolesports.com/article/2020-world-championship-starts-sept-25/blt2237ab89da64fb68

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