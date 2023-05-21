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    Android için Google One güncellendi: IP adresinizi gösteriyor

    Google One üyeliği adında birçok platform içinde farklı servisler kullanıma sunan Google, servisin Android uygulamasını güncelledi. Artık kullanıcılar, uygulama içerisinde IP adresini görebilecek.
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    Android için Google One güncellendi Tam Boyutta Gör
    Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar üzerinde depolama alanı sunmanın yanı sıra birçok farklı avantaj sunan Google One, platformlar arası güncellenmeye devam ediyor. Servisin Android uygulaması, önemli bir güncellemeye kavuştu.

    Android kullanıcıları artık IP adresini görebilecek

    Android için Google One güncellendi Tam Boyutta Gör
    Google One’ın Android uygulaması 1.179 versiyon numaralı güncellemesi ile önemli bir yeniliğe kavuştu. Bu güncelleme ile Google One’ın VPN servisini kullanlar, uygulamanın VPN sekmesinde açık IP adresini ve internet sağlayıcısını görüntüleyebilecek. VPN aktif edildiğine ise uygulama, bu bilgilerin gizli olduğunu belirtecek.

    Google, bu güncellemeyi henüz iOS, Mac ve Windows kullanıcıları için yayınlamadı ancak bu platformlar, önümüzdeki haftalarda bu özelliğe kavuşacaktır. Google One'ın VPN servisi, henüz ülkemizde kullanıma sunulmadı ancak Google, her geçen yıl bu servisi genişletiyor. Umarız Google, yakında bu servisi Türkiye'de de kullanıma sunar.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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