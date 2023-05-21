Android için Google One güncellendi: IP adresinizi gösteriyor

Android kullanıcıları artık IP adresini görebilecek
Google, bu güncellemeyi henüz iOS, Mac ve Windows kullanıcıları için yayınlamadı ancak bu platformlar, önümüzdeki haftalarda bu özelliğe kavuşacaktır. Google One'ın VPN servisi, henüz ülkemizde kullanıma sunulmadı ancak Google, her geçen yıl bu servisi genişletiyor. Umarız Google, yakında bu servisi Türkiye'de de kullanıma sunar.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.