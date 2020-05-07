HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu

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Oyuncu klavyeleri yıllar boyunca belirli tecrübeleri sunabilmek için hep büyük kalıplarda olmuştur. Son dönemde ise üreticilerin yerden kazanmak ve fare hareketlerine yer açmak adına oyuncu klavyelerini daha kompakt hale getirmeye çalıştığına şahit oluyoruz.

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HyperX yeni klavye anahtarını duyurdu

HyperX x Ducky One 2 Mini özellikleri ve fiyatı

HyperX x Ducky One 2 Mini adındaki mini mekanik oyuncu klavyesi Kingston ve DuckyChannel ortaklığında geliştirildi. Donanım tarafı Kingston HyperX tarafından sağlanırken tasarım, tuş baskıları ve yazılım da DuckyChannel tarafından sağlanıyor.

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HyperX x Ducky One 2 Mini oyuncu klavyesi sayısal tuş takımını kaldırırken tuş aralıklarını da optimize etmiş. Böylece standart bir klavyenin yüzde 60 boyutlarına ulaşmış. Klavye HyperX Red Linear tuş anahtarını kullanıyor. Bu anahtar performans odaklı ve kısa algılama mesafesine sahip. Daha kısa seyahat süresi sayesinde daha tepkisel hale geliyor. Belirli tuşların değiştirilebilir alternatif kapakları da var.

Anahtar 80 milyon basışa dayanıklı iken anti-ghosting ve N Key Rollover özelliklerini de sunuyor. Her tuş için ayrı bir RGB LED aydınlatma mevcut. Profiller Ducky Macro 2.0 yazılımı ile kontrol edilirken dahili bellekte de saklanabiliyor. İkinci görevi olan tuşların yan kısmında ilgili görevin yazısı işlenmiş. Tuşların işlemeleri DuckyChannel’a ait. USB Type-C kullanan klavye 110$ fiyat etiketine sahip ve sadece 3700 adet üretildi.

https://www.techpowerup.com/266732/kingston-announces-hyperx-x-ducky-one-2-mini-mechanical-gaming-keyboard

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