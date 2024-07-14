Android'in QR kod okuyucusu yeniden tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör Android telefonlar, kendi kullanıcı arayüzüyle birlikte sisteme yerleştirilmiş özel bir QR kodu tarama işleviyle birlikte geliyor. Geçtiğimiz yıl otomatik yakınlaştırma gibi bazı küçük ama önemli eklemeler dışında genellikle çok fazla değişiklik görmüyor.

QR kod okuyucusunun tek elle kullanımı kolaylaşacak

Ancak Google Play beta sürümünde ortaya çıkarılan yeni verilere göre yeniden tasarımın yolda olduğu ortaya çıktı. Google Play hizmetlerinin v24.28.30 beta sürümünü inceleyen bir ekip, Android'in QR kod okuyucusu için yeniden tasarlanmış bir arayüz buldu.

Kullanıcılar bu özelliğe Android telefonlarının hızlı ayarlar kutucuğundan veya uygulama çekmecesinde arama yaparak erişebilir. Android'in kamera uygulaması da kodları tarayabilirken hızlı ayarlar çözümü bunu biraz daha kolay hale getiriyor.

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Mevcut haliyle, dahili QR kod tarayıcısını etkinleştirmek ekranın sağ üst kısmında iki düğmeyle birlikte yeterince büyük bir pencere açıyor. Bu arada ekranın alt kısmında kullanıcıları kayıtlı görüntülerinden birinden bir kod taramaya yönlendiren bir galeri simgesiyle eşleştirilmiş fotoğraftan tara seçeneği bulunuyor.

Ancak yeni tasarımla, üç seçenek de (el feneri, Fotoğraftan tara, geri bildirim) hap şeklinde bir kutunun içinde ekranın alt kısmında yan yana yer alıyor. Bu yeni düzenleme telefonu tek elle kullanırken QR kod tarayıcısına erişmeyi kolaylaştırıyor.

Ayrıca, "QR kodunu tara" yazan ekran üstü metin yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi daha önce hemen altına yerleştirilmişken, şimdi açılan pencerenin hemen üzerindeki hap şeklindeki bir kutuya taşındı. Sol üstteki kapatma düğmesi (x) de güncellenen kullanıcı arayüzüyle birlikte ortadan kalktı.

Ekrandaki bazı seçenekleri yeniden konumlandırmanın yanı sıra, QR kod tarayıcısı tetiklendikten hemen sonra görünen yepyeni bir animasyon üzerinde de çalışıyor. Bu, yalnızca ekran üstü vizörün hafifçe genişleyip yerine oturmasıyla büyük bir değişiklik olmasa da yeni olarak kabul edilebilir.

Bu yeni eklemelerin Android kullanıcıları için ne zaman yaygın olarak kullanılabilir olacağı ise henüz belirsiz. Ancak Google Play beta sürümünde görüntülendiği için daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının çok uzak olmadığı düşünülüyor.

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Android'in QR kod okuyucusu yeniden tasarlanıyor