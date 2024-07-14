Android'in QR kod okuyucusu yeniden tasarlanıyor

QR kod okuyucusunun tek elle kullanımı kolaylaşacak
Ancak Google Play beta sürümünde ortaya çıkarılan yeni verilere göre yeniden tasarımın yolda olduğu ortaya çıktı. Google Play hizmetlerinin v24.28.30 beta sürümünü inceleyen bir ekip, Android'in QR kod okuyucusu için yeniden tasarlanmış bir arayüz buldu.
Kullanıcılar bu özelliğe Android telefonlarının hızlı ayarlar kutucuğundan veya uygulama çekmecesinde arama yaparak erişebilir. Android'in kamera uygulaması da kodları tarayabilirken hızlı ayarlar çözümü bunu biraz daha kolay hale getiriyor.
Mevcut haliyle, dahili QR kod tarayıcısını etkinleştirmek ekranın sağ üst kısmında iki düğmeyle birlikte yeterince büyük bir pencere açıyor. Bu arada ekranın alt kısmında kullanıcıları kayıtlı görüntülerinden birinden bir kod taramaya yönlendiren bir galeri simgesiyle eşleştirilmiş fotoğraftan tara seçeneği bulunuyor.
Ancak yeni tasarımla, üç seçenek de (el feneri, Fotoğraftan tara, geri bildirim) hap şeklinde bir kutunun içinde ekranın alt kısmında yan yana yer alıyor. Bu yeni düzenleme telefonu tek elle kullanırken QR kod tarayıcısına erişmeyi kolaylaştırıyor.
Ayrıca, "QR kodunu tara" yazan ekran üstü metin yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi daha önce hemen altına yerleştirilmişken, şimdi açılan pencerenin hemen üzerindeki hap şeklindeki bir kutuya taşındı. Sol üstteki kapatma düğmesi (x) de güncellenen kullanıcı arayüzüyle birlikte ortadan kalktı.
Ekrandaki bazı seçenekleri yeniden konumlandırmanın yanı sıra, QR kod tarayıcısı tetiklendikten hemen sonra görünen yepyeni bir animasyon üzerinde de çalışıyor. Bu, yalnızca ekran üstü vizörün hafifçe genişleyip yerine oturmasıyla büyük bir değişiklik olmasa da yeni olarak kabul edilebilir.
Bu yeni eklemelerin Android kullanıcıları için ne zaman yaygın olarak kullanılabilir olacağı ise henüz belirsiz. Ancak Google Play beta sürümünde görüntülendiği için daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının çok uzak olmadığı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.