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Android'li LG GT540 Optimus İngiltere'de resmiyet kazandı; telefon 1 mayısta geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Android'li LG GT540 Optimus İngiltere'de resmiyet kazandı; telefon 1 mayısta geliyor
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LG Mobile'ın CES etkinliği kapsamında sergilediği Android işletim sistemli GT540 Optimus, İngiltere'de resmiyet kazandı ve akıllı telefonun 1 mayıs tarihinden itibaren İngiltere'deki satış mağazalarında konumunu alacağı duyuruldu.

Fiyatı henüz belirtilmeyen GT540, Android platformunu kullanmasının yanısıra dört band GSM - çift band UMTS şebekesi desteği, 3.0 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, geo-tagging, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth v2.1 bağlantısı, kablosuz internet deneyimi için WI-FI, A-GPS, DivX - Xvid oynatabilme, 1500 mAh batarya ve Facebook, Twitter, Bebo entegrasyonu gibi özellik listesiyle beraber siyah, beyaz, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

Android'li LG GT540 Optimus İngiltere'de resmiyet kazandı; telefon 1 mayısta geliyor
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http://www.lg.com/uk/press-release/article/get-smart-get-started-with-lg-optimus.jsp Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Bende bu telefon var şuan pembesini kullanıyorum . Kesinlikle önermiyorum . Çok yavaş ilk aldığınızda hiç öyle gelmiyor sürekli donuyor ekranı ve arkası hep çizildi çok hassas Hiçbir özelliği yok . Kesinlikle önermiyorum bu paraya asla değmez . !!
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DH Misafiri 8 yıl
Selamlar,
Ürünü 2 aydır kullanıyorum. Ürünün eksik bir yanını görmedim desem yeridir. Hepsiburada dan 499 TL ye aldım. 2.1 20b rom yükledim. iGo da dahil pekçok uygulama (skype da dahil) yükledim. Yükleyip de çalıştıramadığım bir uygulama olmadı. Üzerindeki Google entegrasyonlu navigasyon da çok iyi çalışıyor. Layar ile de çok düzgün çalıştı. SNS network uyumluluğu çok güzel. Wifi sorunsuz. 3G sorunsuz.
Uygulama yüklemek için yeterli bellek olmaması ise 20mb lık bir iki program kurarsanız başınıza geliyor. Froyo 2.2 ile SD ye kurulum desteği gelecek ve bu sorun da çözülecektir diye düşünüyorum.
Bu fiyata daha ne alınabilir ? Fiyatı geçtim bu özelliklerin hepsi bir arada ve çalışır durumda olan bu cihaz için kötü diyenlerin haksızlık yaptığını düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Merhabalar
bir süre önce bu telefonu aldım özellik olarak çok güzel binlerce farklı uygulamanın bulunabilmeside ayrı bir şans olarak nitelendiriyorum
Navigasyon bile yükleyebildim ve gerçektende doğru ve sağlıklı çalışabiliyor
bilemiyorum diğer arkadaşlarda aynı sorun varmı ama telefonun şarzı 1 gün ancak dayanıyor bende bir kaç kurcalıyorum elbet ama hiçbirşey yapmadan 2 gün gidiyor telefonumdamı sorun var yoksa genelde hep böylemi henüz anlayamadım.
belki 1.6 sürüm nedeniyle diye 2.1 türkçe bir sürümede yükledim ama yine değişen birşey olmadı.
selamlarımla.
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invisible 8 yıl

DH Misafiri

Merhabalar
bir süre önce bu telefonu aldım özellik olarak çok güzel binlerce farklı uygulamanın bulunabilmeside ayrı bir şans olarak nitelendiriyorum
Navigasyon bile yükleyebildim ve gerçektende doğru ve sağlıklı çalışabiliyor

bilemiyorum diğer arkadaşlarda aynı sorun varmı ama telefonun şarzı 1 gün ancak dayanıyor bende bir kaç kurcalıyorum elbet ama hiçbirşey yapmadan 2 gün gidiyor telefonumdamı sorun var yoksa genelde hep böylemi henüz anlayamadım.
belki 1.6 sürüm nedeniyle diye 2.1 türkçe bir sürümede yükledim ama yine değişen birşey olmadı.
selamlarımla.

Ana konudan yardım alırsan daha iyi olur. 3g yi kapat 2g ile kullan süre uzar.
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DH Misafiri 9 yıl
Skyfire yüklersen videoları oynatabilirsin. Yol haritası da gayet güzel çalışıyor. Hem basit hem de kullanışlı. "iyi ki almışım" dedirten ilk telefonum..
Lakin 1.6 sürümünü update edemedim. Hala aramaktayım..
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR TELEFON MÜKEMMEL AMA NE YOL HARİTASI ÇALIŞIYOR NE DVİX KURABİLDİM İNTERTTE HIZLI AMA VİDEOLARI BİLE AÇMIYOR YANİ ANLAYIN ARTIK HAFIZA KARTINDA PROGRAMLAR VAR ONLARIDA GÖREMİYORUM NASIL TELEFON ANLAMIŞ DEGİLİM LG 730 O BİLE SÜPERDİ TAKILMASAYDI O YÜZDEN SATTIM ONU BUDA HIZLI AMA KURULUMU ZOR BELKİDE HAYAL ANLAMADIM BÖYLE KULANIYOM NE YAPALIM
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Neseli 9 yıl
u ürün için ben lg mesaj attım onlardan bana gelen cevap bu ürünün gelmeyeceği android 2.1 yazılım update çıkacağıdır. Android 2.2 ise lg buna benzer daha ince bir ürün ile sunacakmış.
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DH Misafiri 9 yıl
telefonu 2 aydan beri kullaniyorum, telefonu yurtdisindan 220 tl karsiligi bir fiyatla satin aldim bence Turkiyede cok pahali satiliyor 500 tl bu telefonun bence ideal fiyati ama iphonu4 un Turkiye fiyatlarina kiyasla 600 tl ye de hala tercih edilebilir
android isletim sistemi 1.6 olmasina ragmen gayet hizli
2.2 froyo surumunun avantaji flash olmasina ragmen bu kadar kucuk ekranda flash cok da kullanilabilir ancak hiz acisindan 2.2 froyo tartismasiz 1.6ya gore tercih sebebidir
telefonun tek sorunu dokunmatik ekranin klavyesi dikey pozisyonda kullanimda cok rahat degil ama yatay kullanimda sorun yok
sonuc olarak tavsiye ederim ama 500 tl ye dusmesini bekleyin almak icin
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kadirt 9 yıl
Teknosa.com da 599 tl 12 taksit + 50 tl hediye çeki + 500 gb lg hdd ile bayağı ucuza geliyor.
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AlperAkbilgi 9 yıl
Bu telefon simdilik sadece Teknosa da var. Sarj hakkinda yorum yapamam cunku surekli kullaniyorum. Offline gps var. Ama bir navigasyon yazilimi kurmaniz lazim.
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KASIMPAŞA TAYFA 9 yıl
kamerası düşük
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righteous@ 9 yıl
ben update edilmeyecek demedim zaten,yine soyluyorum donanımsal ozelliklerine göre kesinlikle 600 tl etmez,bu arada verdigin linkler telefonun test amaclı verilen kişilerin sayfaları oldugu ıçin ve telefonu hediye olarak kazanmak ugruna çaylakça inceleme yorumları olacagından kaale almıyorum.
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zaftolga 9 yıl
bu cihazi kullanan varmi
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trallala 9 yıl
ben bir haftadır kullanıyorum bu telefonu ve tam bir akıllı telefon diyebilirim.
android işletim sistemi olması telefonu çok daha güzel yapıyor, bir sürü uygulama var ayrıca Facebook, Twitter ve Bebo uygulamaları bulunuyor.
hoşuma giden bir özelliği ise yan tarafında bir search buttonu var. Bir tuşla search’ü açabiliyorsunuz. Bir kelime yazdığınızda hem telefonun içinde hem google’da arama yapıyor. Googleda arama yapanını görmüştüm ama telefonun içinde arama yapanını görmemiştim. İyiymiş!
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