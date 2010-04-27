Android'li LG GT540 Optimus İngiltere'de resmiyet kazandı; telefon 1 mayısta geliyor

LG Mobile'ın CES etkinliği kapsamında sergilediği Android işletim sistemli GT540 Optimus, İngiltere'de resmiyet kazandı ve akıllı telefonun 1 mayıs tarihinden itibaren İngiltere'deki satış mağazalarında konumunu alacağı duyuruldu.

Fiyatı henüz belirtilmeyen GT540, Android platformunu kullanmasının yanısıra dört band GSM - çift band UMTS şebekesi desteği, 3.0 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, geo-tagging, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth v2.1 bağlantısı, kablosuz internet deneyimi için WI-FI, A-GPS, DivX - Xvid oynatabilme, 1500 mAh batarya ve Facebook, Twitter, Bebo entegrasyonu gibi özellik listesiyle beraber siyah, beyaz, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

http://www.lg.com/uk/press-release/article/get-smart-get-started-with-lg-optimus.jsp