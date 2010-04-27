Android'li LG GT540 Optimus İngiltere'de resmiyet kazandı; telefon 1 mayısta geliyor

LG Mobile'ın CES etkinliği kapsamında sergilediği Android işletim sistemli GT540 Optimus, İngiltere'de resmiyet kazandı ve akıllı telefonun 1 mayıs tarihinden itibaren İngiltere'deki satış mağazalarında konumunu alacağı duyuruldu.
Fiyatı henüz belirtilmeyen GT540, Android platformunu kullanmasının yanısıra dört band GSM - çift band UMTS şebekesi desteği, 3.0 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, geo-tagging, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth v2.1 bağlantısı, kablosuz internet deneyimi için WI-FI, A-GPS, DivX - Xvid oynatabilme, 1500 mAh batarya ve Facebook, Twitter, Bebo entegrasyonu gibi özellik listesiyle beraber siyah, beyaz, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak.
http://www.lg.com/uk/press-release/article/get-smart-get-started-with-lg-optimus.jsp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ürünü 2 aydır kullanıyorum. Ürünün eksik bir yanını görmedim desem yeridir. Hepsiburada dan 499 TL ye aldım. 2.1 20b rom yükledim. iGo da dahil pekçok uygulama (skype da dahil) yükledim. Yükleyip de çalıştıramadığım bir uygulama olmadı. Üzerindeki Google entegrasyonlu navigasyon da çok iyi çalışıyor. Layar ile de çok düzgün çalıştı. SNS network uyumluluğu çok güzel. Wifi sorunsuz. 3G sorunsuz.
Uygulama yüklemek için yeterli bellek olmaması ise 20mb lık bir iki program kurarsanız başınıza geliyor. Froyo 2.2 ile SD ye kurulum desteği gelecek ve bu sorun da çözülecektir diye düşünüyorum.
Bu fiyata daha ne alınabilir ? Fiyatı geçtim bu özelliklerin hepsi bir arada ve çalışır durumda olan bu cihaz için kötü diyenlerin haksızlık yaptığını düşünüyorum.
bir süre önce bu telefonu aldım özellik olarak çok güzel binlerce farklı uygulamanın bulunabilmeside ayrı bir şans olarak nitelendiriyorum
Navigasyon bile yükleyebildim ve gerçektende doğru ve sağlıklı çalışabiliyor
bilemiyorum diğer arkadaşlarda aynı sorun varmı ama telefonun şarzı 1 gün ancak dayanıyor bende bir kaç kurcalıyorum elbet ama hiçbirşey yapmadan 2 gün gidiyor telefonumdamı sorun var yoksa genelde hep böylemi henüz anlayamadım.
belki 1.6 sürüm nedeniyle diye 2.1 türkçe bir sürümede yükledim ama yine değişen birşey olmadı.
selamlarımla.
Ana konudan yardım alırsan daha iyi olur. 3g yi kapat 2g ile kullan süre uzar.
Lakin 1.6 sürümünü update edemedim. Hala aramaktayım..
android isletim sistemi 1.6 olmasina ragmen gayet hizli
2.2 froyo surumunun avantaji flash olmasina ragmen bu kadar kucuk ekranda flash cok da kullanilabilir ancak hiz acisindan 2.2 froyo tartismasiz 1.6ya gore tercih sebebidir
telefonun tek sorunu dokunmatik ekranin klavyesi dikey pozisyonda kullanimda cok rahat degil ama yatay kullanimda sorun yok
sonuc olarak tavsiye ederim ama 500 tl ye dusmesini bekleyin almak icin
android işletim sistemi olması telefonu çok daha güzel yapıyor, bir sürü uygulama var ayrıca Facebook, Twitter ve Bebo uygulamaları bulunuyor.
hoşuma giden bir özelliği ise yan tarafında bir search buttonu var. Bir tuşla search’ü açabiliyorsunuz. Bir kelime yazdığınızda hem telefonun içinde hem google’da arama yapıyor. Googleda arama yapanını görmüştüm ama telefonun içinde arama yapanını görmemiştim. İyiymiş!