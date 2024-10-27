John Wick animesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

İlk John Wick filminin 10. yıl dönümü vesilesiyle The Hollywood Reporter'a röportaj veren Stahelski, üzerinde çalıştıkları animenin bir film olduğunu ve ilk John Wick filminin öncesinde geçeceğnii açıkladı. Stahelski, bunun "çılgınca" bir film olacağını söylüyor.
John Wick Animesi, İlk Filmin Öncesinde Geçecek
Keanu Reeves'in John Wick karakteri, ilk filmde, suç dünyasından bir şekilde ayrılmayı başarmış eski bir suikastçı olarak karşımıza çıkmıştı. Wick, normalde kimsenin ayrılmasına izin verilmeyen bu dünyayı nasıl arkasında bırakabildiğini açıklamasa da bunun için imkânsıza yakın bir görevi yerine getirmesi gerektiğini söylemişti. Hazırlık aşamasındaki anime filmi, işte bu göreve odaklanacak ve John Wick'in suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatacak.
Bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan John Wick serisi yakında çok daha büyüyecek. Çünkü bu anime filmin yanı sıra bir spin-off filmi (Ballerina), bir live-action dizi (Under the High Table) ve tabii bir de devam filmi hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu