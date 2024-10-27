John Wick animesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelski, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast'te, bir John Wick animesi üzerinde çalıştıklarını açıklamış, ancak bu anime hakkında herhangi bir detay vermemişti. O günden sonra pek haber alamadığımız bu proje, bu hafta Stahelski tarafından biraz daha detaylandırıldı.

İlk John Wick filminin 10. yıl dönümü vesilesiyle The Hollywood Reporter'a röportaj veren Stahelski, üzerinde çalıştıkları animenin bir film olduğunu ve ilk John Wick filminin öncesinde geçeceğnii açıkladı. Stahelski, bunun "çılgınca" bir film olacağını söylüyor.

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John Wick Animesi, İlk Filmin Öncesinde Geçecek

Keanu Reeves'in John Wick karakteri, ilk filmde, suç dünyasından bir şekilde ayrılmayı başarmış eski bir suikastçı olarak karşımıza çıkmıştı. Wick, normalde kimsenin ayrılmasına izin verilmeyen bu dünyayı nasıl arkasında bırakabildiğini açıklamasa da bunun için imkânsıza yakın bir görevi yerine getirmesi gerektiğini söylemişti. Hazırlık aşamasındaki anime filmi, işte bu göreve odaklanacak ve John Wick'in suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatacak.

Bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan John Wick serisi yakında çok daha büyüyecek. Çünkü bu anime filmin yanı sıra bir spin-off filmi (Ballerina), bir live-action dizi (Under the High Table) ve tabii bir de devam filmi hazırlanıyor.

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