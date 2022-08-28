Anker Soundcore Space Q45 kulaklık 65 saate varan süreler ile geliyor

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Ses teknolojileri tarafında da önemli bir pazar payına sahip olan Anker markası hem kullanım süresi olarak hem de aktif gürültü engelleme olarak segmentinde iddialı olacak yeni bir kulaklık tanıttı.

Anker Soundcore Space Q45 özellikleri ve fiyatı

Anker markasının beğenilen Soundcore kulaklık ailesinin son ürünü Anker Soundcore Space Q45, 40mm dinamik sürücüsünde ipek ve seramik çifte katman kullanıyor. Böylece yoğun bass ve keskin tizler elde edilebiliyor.

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4 adet mikrofon ile yüzde 98 oranında aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık akıllı teknolojileri ile ortama göre optimizasyon yapabiliyor. Ayrıca ortam seslerini de duymanızı sağlıyor. Uygulama 5 farklı gürültü engelleme seviyesi sunuyor.

Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık ANC kapalı olarak tek şarjda 65 saate varan etkileyici sürelere ulaşabiliyor. 5 dakikalık şarj ile de 4 saatlik süre elde edilebiliyor. Anker Soundcore Space Q45 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Anker Soundcore Space Q45 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı