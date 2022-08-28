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    Anker Soundcore Space Q45 kulaklık 65 saate varan süreler ile geliyor

    Anker Soundcore Space Q45 kablosuz kulaklık modeli 65 saate varan kullanım süreleri ile dikkat çekerken fiyatına göre sunduğu gürültü engelleme ile de rekabeti zorluyor. 
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    Anker Soundcore Space Q45
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    Ses teknolojileri tarafında da önemli bir pazar payına sahip olan Anker markası hem kullanım süresi olarak hem de aktif gürültü engelleme olarak segmentinde iddialı olacak yeni bir kulaklık tanıttı.

    Anker Soundcore Space Q45 özellikleri ve fiyatı

    Anker markasının beğenilen Soundcore kulaklık ailesinin son ürünü Anker Soundcore Space Q45, 40mm dinamik sürücüsünde ipek ve seramik çifte katman kullanıyor. Böylece yoğun bass ve keskin tizler elde edilebiliyor.

    4 adet mikrofon ile yüzde 98 oranında aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık akıllı teknolojileri ile ortama göre optimizasyon yapabiliyor. Ayrıca ortam seslerini de duymanızı sağlıyor. Uygulama 5 farklı gürültü engelleme seviyesi sunuyor.

    Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık ANC kapalı olarak tek şarjda 65 saate varan etkileyici sürelere ulaşabiliyor. 5 dakikalık şarj ile de 4 saatlik süre elde edilebiliyor. Anker Soundcore Space Q45 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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