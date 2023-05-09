Anneler Günü için teknolojik hediye fikirleri

Anneler Günü hediyelerine geçmeden önce "Anneler Günü ne zaman?" diye merak edenlerin sorusunu yanıtlayalım. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu sene 14 Mayıs 2023'te kutlanacak.

Anneler Günü için hediye önerileri 🎁

"Anneme hediye almak istiyorum ama aklımda bir şey yok." diyorsanız sizin için Anneler Günü'nde alabileceğiniz bazı ürünleri listeledik. İşte sizler için seçtiğimiz Anneler Günü hediye fikirleri 🔽

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Süpürge 🧹 Tam Boyutta Gör Son zamanlarda popülerliği artan robot süpürgeler içerisinde en çok tercih edileni Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro. Annelere hediye olarak alınabilecek bu cihazın 3 farklı temizleme modu, 3000Pa emiş gücü, güncellenmiş LDS navigasyon sistemi ve 16 adet sensörü bulunuyor. Ayrıca bu robot süpürgeyi anneniz telefonundan Mi Home uygulamasını kullanarak kontrol edebilir. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Watch Fit ⌚ Tam Boyutta Gör Akıllı saatler arasında sivrilen bir isim olan Huawei Watch Fit, hem fiyatıyla hem de özellikleri açısından annenize uygun bir hediye olabilir. Şık görünümü, su geçirmez özelliği, 1.64 inç AMOLED ekranı ve 10 gün süren pil ömrü sunan Huawei Watch Fit'i, Huawei ya da Android telefonlarınızla rahatça eşleştirebilirsiniz. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser ♨ Tam Boyutta Gör Mutfakların vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisi de elektronik mutfak aletleridir. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser ise mutfakta annelere büyük kolaylık sağlıyor. Bu mikserle yapılması vakit alan çeşitli yemekleri anneler, daha hızlı ve yorulmadan yapabilir. 5.54 kg ağırlığında olan bu mikser, 1500 Watt gücünde ve güvenlik kilidine de sahip. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips HD9350/90 Kettle ☕ Tam Boyutta Gör Mutfakların olmazsa olmazı şüphesiz Kettle'lar. Philips HD9350/90 Kettle ise hem uygun fiyatı hem de şık metal görünüşüyle annelere güzel bir hediye olabilir. 1.7 Litre kapasite hacmi bulunan bu kettle, 2200 Watt güç değerine sahip. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Braun MultiQuick MQ 700 El Mikseri 🔪 Tam Boyutta Gör Birçok kişinin mutfakta sıklıkla kullandığı ve büyük rahatlık sağladığı el mikserleri, annelerin vazgeçilmezi olabilir. Braun MultiQuick MQ 700 El Mikseri çok yönlü kullanım olanaklarıyla birlikte mutfak işlerini büyük oranda kolaylaştırıyor. 750 Watt güç değerine ve 1.25 Litre hacme sahip olan mikserin malzemelerinde paslanmaz çelik yer alıyor. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips Speed Pro Şarjlı Dikey Süpürge 🧹 Tam Boyutta Gör Son zamanların popüler modellerinden olan şarjlı dikey süpürgeler, kablo derdi olmadan ve ergonomik yapısıyla en zorlu yerlere bile girebiliyor. Philips Speed Pro Şarjlı Dikey Süpürge, hem fiyatıyla hemde kullanışlı yapısıyla sınıfının dikkat çeken süpürgelerinden birisi. 40 dakikaya kadar çalışma süresinin yanında 180 derece dönen başlığı annelerin ilgisini çekebilir. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi ☕ Tam Boyutta Gör Her ailenin mutfağında olması gereken Türk kahvesi makinesi, pratik ve uğraştırmadan kahve yapmanızı sağlıyor. Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi ise hem şık görünümlü hem de teknolojik olması sayesinde annelere hediye olarak alınabilecek güzel seçeneklerden birisi. 1 Litre kapasiteye sahip olan bu makine maksimum 4 fincan kahve yapabiliyor. Fakir Kaave, 735 Watt güç değerine sahip ve kahve hazır olduğunda sizi sesli bir şekilde sizi uyarıyor. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici 💇‍♀️ Tam Boyutta Gör Çoğu kadının sürekli kullandığı ürünlerden birisi de saç düzleştiriciler. Anneler Günü için hediye almayı düşünüyorsanız bu ürüne de bakabilirsiniz. Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici, keratin koruma teknolojisini kullanarak saçları düzleştirirken ısı koruma sensörü ile saçları da koruyor. 160 ila 230 C° arasında 5 farklı sıcaklık ayarı dijital ekranından ayarlanabiliyor. Eğer açık bıraktıysanız 60 dakika sonra otomatik kapanıyor, ayrıca taşıma kilidi de mevcut. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy A34 5G 📱 Eğer annenizin telefonu ömrünü doldurmaya başladıysa tasarımı, uygun fyatı ve özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy A34 5G'ye göz atabilirsiniz.128 GB dahili hafıza, 8 GB RAM, 1000 nit ve 6,6 inçlik Super AMOLED ekranı premium bir his veriyor. Ayrıca 120 Hz ekran tazeleme hızı ile görüntüler daha akıcı hale gelmekte. Suya ve toza dayanıklılıkta IP67 sertifikası bulunan bu telefon, annelere hediye olarak güzel bir seçenek olabilir. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei FreeBuds SE Bluetooth Kulaklık 🎧 Tam Boyutta Gör Artık herkes akıllı telefonları için kablolu kulaklık yerine bluetooth kulaklık tercih etmeye başladı. Hem rahat kullanımı hem de kablosuz olma özelliği bu kulaklıkları cazip kılıyor. Huawei FreeBuds SE ise hem fiyat hem de performans açısından sınıfında öne çıkan kulaklıklardan birisi. Bluetooth 5.2'yi destekleyen Huawei FreeBuds SE, 24 saat pil ömrü, yüksek ses kalitesi ve 2 mikrofonunda bulunan gürültü önleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Annelere hediye olarak alma konusunda mantıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca Huawei AI Life uygulamasıyla birlikte iOS ve Android telefonlarda da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Smart Air Fryer 3.5L 🍳 Tam Boyutta Gör Son zamanlarda popüler olan Airfryerlar hem sağlıklı hem de pratik yemek yapma konusunda oldukça başarılı. Airfryer'lar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de Xiaomi Smart Air Fryer 3.5L. Hala popülerliğini kaybetmeyen bu ürün, Anneler Günü hediyesi için oldukça güzel bir seçenek. Xiaomi Smart Air Fryer 3.5L'yi sadece sıcak hava fritözü olarak görmemek gerekir. 1500 Watt güç değerine sahip olan bu cihaz, yoğurt hazırlama, meyve kurutma gibi işlevlerinin yanı sıra mikrodalga fırın ve elektrikli fırın özelliklerini de barındırıyor. Ayrıca bu ürün Mi Home uygulamasından da kolaylıkla kumanda edilebilir. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Karaca Çeyiz Tost Makinesi Cranberry ♨ Tam Boyutta Gör Mutfakların vazgeçilmez araçlarından biri olan tost makineleri, annelere hediye alma konusunda güzel bir seçenek olabilir. Karaca Çeyiz Tost Makinesi Cranberry şık görünüşüyle dikkat çekiyor. Zira 4.1 kilogram ağırlığında olan bu ürün, annelerin seveceği cinsten. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Belkin Taşınabilir Powerbank 🔋 Tam Boyutta Gör Powerbankler uzun zamandır hayatımızda ve çoğu kişi aktif olarak kullanıyor. Eğer annenizin de bir powerbank'e ihtiyacı varsa, Belkin Taşınabilir Powerbank'i Anneler Günü hediyesi olarak almayı düşünebilirsiniz. 10.000 mAh değerine sahip, 1 usb-c ve 2 usb-a (15 Watt'a kadar) bağlantı noktası bulunan bu cihazın üzerinde bir led ışık göstergesi bulunuyor. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.