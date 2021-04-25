AnyConsole telefon ve televizyon arasında köprü kuruyor

Bugün akıllı telefonlarda da artık konsol kalitesine yakın oyun oynamak mümkün hale geldi. Elindeki telefonun ekranını yeterli bulmayanlar harici ekranlara yansıtma yolunu deniyor ancak mobil tarafta yaygın bir çözüm mevcut değil.

AnyConsole neler sunuyor?

AnyConsole tüm Android telefonlarla uyumlu bir yansıtma aksesuarı. Özel teknolojilerle akıllı telefonlardaki oyunlar en az gecikmeyle ekrana yansıtılırken ayrıca oyun kontrolcüleri de bağlanabiliyor.

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AnyConsole kutusu çalışmak için telefonunuzun donanım gücüne ihtiyaç duyuyor. Harici ekrana HDMI veya USB Tip-C üzerinden bağladığınızda anlık olarak ekran yansıtma çalışıyor ve özel ara yüz açılıyor. Sonrasında telefonunuzu USB Tip-C kablosuna takarak uygulamalarınıza erişiyorsunuz. Bu esnada telefonunuz şarj olabiliyor.

Aparat patentli Zero-latency ESM adı verilen bir teknoloji ile ekrana yansıtma yapıyor. Sadece 10ms gecikme süresi sunabilirken klavye ve oyun kontrolcüsü desteği de sunuyor. Yapay zeka tabanlı özel bir teknoloji ekran üzerinde parmak hareketlerinizi öğrenerek sanki siz basıyormuş gibi simule diyor. Böylece oyunlarda engel yeme riski kalmıyor.

4K çözünürlüğe kadar yansıtma yapabilen aparat Kali Audio iş birliği ile 8W hoparlör üzerinden yüksek kalite ses sunuyor. Tüm yansıtma işlemleri AnyWare uygulaması tarafından yerine getiriliyor. 3 adet USB Tip-C girişi de olan AnyConsole en az 99$ bağış karşılığında elde edilebiliyor. Proje kısa sürede fonlandığı için Ağustos ayında hayata geçmesi bekleniyor.

https://www.kickstarter.com/projects/johnsheng/anyconsole-play-android-mobile-games-on-your-tv

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