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    AOC ultra geniş monitörünü duyurdu

    AOC CU34P2C ultra geniş monitör modeli ofislerde çoklu görevler için tasarlanırken enerji verimliliği, mavi ışığı azaltma, yüksek tazeleme hızı ve tepki süresi gibi detaylarla geliyor. 
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    AOC CU34P2C
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    Ekran teknolojileri konusunda lider firmalardan AOC, ofislerde çoklu görevler için ultra geniş bir monitör modeli duyurdu. AOC CU34P2C monitör modeli geniş USB bağlantı seçeneği ve hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. 

    AOC CU34P2C özellikleri ve fiyatı

    AOC CU34P2C monitör modeli 34 inçlik VA ekranında 3440 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 1500R kavis ölçüsüne sahip olan monitör 21:9 görüntü oranı barındırıyor. 3000:1 statik kontrast oranı olan monitörde yüzde 120 sRGB ve yüzde 89 AdobeRGB renk gamı yer alıyor. 

    Tazeleme hızı 100Hz olarak belirlenen ekranda Adaptive Sync ile gecikmeler en aza indiriliyor. 1ms optimize edilmiş ve 4ms griden griye tepki süresi bulunurken TCO 8.0, EnergyStar 8 ve ECMA Eco Declaration sertifikaları sayesinde daha verimli görüntü, mavi ışık azaltma gibi avantajlar sağlanıyor. 

    4 adet USB bağlantısı sayesinde geniş bir çevre birimi seçeneği sunuluyor. Ayrıca iki adet 3W hoparlör ve kulaklık jakı ile destekleniyor. AOC CU34P2C monitör modeli 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

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