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    Anlık Bildirim

    Apple, 2023'ün en iyi uygulamaları ve oyunlarını açıkladı

    Apple, 2023 App Store Ödülü kazananlarını açıkladı. 2023'ün en iyi iPhone/iPad uygulaması ve oyunu ile birlikte Mac ve Apple Watch için en iyi uygulamalar belli oldu.
    apple 2023 en iyi uygulama ve oyunlar Tam Boyutta Gör
    Apple, 2023 App Store Ödülü kazananların tam listesini açıkladı. Bu yılın kazananların arasında App Store’un Editör ekibi tarafından kullanıcılara anlamlı deneyimler sunmak ve kültürel değişime ilham vermek amacıyla dünyanın dört bir yanından seçilen uygulama ve oyunların geliştiricileri yer alıyor. App Store Award kazananları, olağanüstü yenilikçilik, kullanıcı deneyimi ve tasarım sunmaları nedeniyle yaklaşık 40 finalist arasından seçildi.

    2023 App Store Ödülleri kazananları

    AllTrails, 2023’ün en iyi iPhone uygulaması ödülünü alırken, Photomator yılın en iyi Mac uygulaması ödülünü aldı. Apple’ın tüm platformları ve kategorilerindeki kazananların tam listesi şöyle:

    2023'ün en iyi uygulamaları

    2023'ün en iyi oyunları

    Apple’ın App Store Editörleri 2023 yılının trendi olarak üretken yapay zekayı seçti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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