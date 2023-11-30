Apple, 2023'ün en iyi uygulamaları ve oyunlarını açıkladı

2023 App Store Ödülleri kazananları
AllTrails, 2023’ün en iyi iPhone uygulaması ödülünü alırken, Photomator yılın en iyi Mac uygulaması ödülünü aldı. Apple’ın tüm platformları ve kategorilerindeki kazananların tam listesi şöyle:
2023'ün en iyi uygulamaları
- Yılın iPhone uygulaması: AllTrails
- Yılın iPad uygulaması: Prêt-à-Template
- Yılın Mac uygulaması: Photomator
- Yılın Apple TV uygulaması: MUBI
- Yılın Apple Watch uygulaması: SmartGym
2023'ün en iyi oyunları
- Yılın iPhone oyunu: Honkai: Star Rail
- Yılın iPad oyunu: Lost in Play
- Yılın Mac oyunu: Lies of P
- Yılın Apple Arcade oyunu: Hello Kitty Island Adventure
Apple’ın App Store Editörleri 2023 yılının trendi olarak üretken yapay zekayı seçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.