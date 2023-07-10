Apple, daha büyük ekranlı iMac üzerinde çalışıyor: 32 inçlik model geliyor!

Tam Boyutta Gör Mark Gurman, Apple’ın 32 inç ekrana sahip bir model dahil daha büyük iMac’leri test ettiğini söylüyor. Yeni iMac modellerinin 2024 sonu 2025 başı piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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32 inç Apple iMac geliyor

Gurman, daha önce Apple’ın 30 inçten büyük ekranlı iMac geliştirdiğini söylemişti, şimdi de markanın 32 inç iMac modeli çıkaracağını söyledi. Şirketin Aralık 2019’da çıkardığı 6K çözünürlüklü ekrana sahip Pro Display XDR ile aynı boyutta bir iMac göreceğiz.

Apple’ın mevcut M1 çipli iMac’leri 24 inç ekrana sahip. En büyük ekranlı iMac, 27 inç ancak Intel işlemcili. 27 inçlik tek ürün Studio Display ancak bu, Mac Studio veya başka Mac’e bağlanabilen bir ürün olmakla birlikte bir iMac kadar başarılı bir ürün değil. Yeni iMac’ler, Apple M3 işlemcili olabilir. Apple’ın mevcut tüm silicon işlemcileri TSMC’nin 5nm üretim sürecine dayalı üretilirken, M3 yongasının önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmesi sağlayacak 3nm işlem sürecine dayanması bekleniyor.

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