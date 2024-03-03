Apple'a iCloud'un ücretsiz 5GB'lık sınırı nedeniyle toplu bir dava açıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, iCloud kullanıcılarına yalnızca 5GB'lık bir depolamayı ücretsiz veriyor. Ancak bu Apple'ın başına bela olabilir. Çünkü yakın bir zamanda Apple'a iCloud fiyatlarını, hizmetin neredeyse saf kâr elde edeceği noktaya kadar yükselttiği gerekçesiyle toplu bir dava açıldı.

İddia: Apple'ın Kısıtlı Dosyalar için iCloud'u zorunlu kılması yasadışı

ABD Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayete göre, kullanıcılar, cihazlarını değiştirirken erişmeleri gereken uygulama verileri ve cihaz ayarları da dahil olmak üzere Apple'ın telefon ve tabletlerindeki bazı verileri yalnızca Apple'ın kendi bulut platformu iCloud barındırabiliyor. Şikayette, bu keyfi uygulamanın Apple'ın mobil cihazları ile iCloud'u yasadışı bir şekilde bağladığı belirtiliyor ve bu zorunluluklar sebebiyle iCloud, tahmini %70'lik payla bulut depolama pazarında rakiplerini geride bırakıyor.

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Davada, Apple'ın Kısıtlı Dosyalar için iCloud'un kullanılmasını zorunlu kılan hiçbir teknolojik veya güvenlik gerekçesi olmadığının altı çizilmekte. Konu ile ilgili dava dosyasında ise "Apple bu ayrımı yalnızca rekabeti azaltmak ve iCloud ürününü rakip bulut platformlarına göre avantaj sağlamak için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

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Apple'a iCloud'un 5GB'lık sınırı nedeniyle toplu bir dava açıldı