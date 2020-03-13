Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF

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Teknoloji üreticisi Samsung, geliştirdiği yeni ekran teknolojisinin patentini aldı. Samsung PIFF adındaki bu ekranın ilk olarak, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek olan Galaxy Note 20 modelinde kullanılabileceği belirtiliyor.

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Galaxy Fold 2 ve Note 20'de kullanılabilir

Samsung akıllı telefon ekran teknolojilerinde lider olmaya devam ediyor ve şirketin ürettiği AMOLED ekranların yerini alması beklenen Samsung PIFF, ABD Patent Ofisi'ne kaydettirilmiş durumda. Akıllı telefon ekran teknolojisi olduğu kesinleşen PIFF kısaltmasında yer alan F harflerinden birinin, katlanabilir (foldable) cihazları simgelediği ve dolayısı ile de bu cihazlarda da kullanılabileceği düşünülüyor.

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Samsung PIFF ekran teknolojisinin AMOLED ekranlara göre ne gibi yenilikler sunacağı henüz net değil ancak bu ekranla gelmesi beklenen iki cihazın Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 modelleri olabileceği belirtilmiş. Önümüzdeki günlerde ise Samsung'un bu yeni ekran teknoloji ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/03/13/samsung-galaxy-note-20-would-introduce-new-screen-technology/

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