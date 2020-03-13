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    Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, AMOLED'in yerini alacağı düşünülen yeni ekran teknolojisini patentledi. Samsung PIFF olarak adlandırılan yeni ekran Galaxy Note 20'de kullanılabilir.
    1 hf.
    9,1b
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    15
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF
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    Teknoloji üreticisi Samsung, geliştirdiği yeni ekran teknolojisinin patentini aldı. Samsung PIFF adındaki bu ekranın ilk olarak, bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek olan Galaxy Note 20 modelinde kullanılabileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, müşterilerinin cihazlarını ücretsiz dezenfekte edecek"

    Galaxy Fold 2 ve Note 20'de kullanılabilir

    Samsung akıllı telefon ekran teknolojilerinde lider olmaya devam ediyor ve şirketin ürettiği AMOLED ekranların yerini alması beklenen Samsung PIFF, ABD Patent Ofisi'ne kaydettirilmiş durumda. Akıllı telefon ekran teknolojisi olduğu kesinleşen PIFF kısaltmasında yer alan F harflerinden birinin, katlanabilir (foldable) cihazları simgelediği ve dolayısı ile de bu cihazlarda da kullanılabileceği düşünülüyor.

    Samsung PIFF ekran teknolojisinin AMOLED ekranlara göre ne gibi yenilikler sunacağı henüz net değil ancak bu ekranla gelmesi beklenen iki cihazın Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 modelleri olabileceği belirtilmiş. Önümüzdeki günlerde ise Samsung'un bu yeni ekran teknoloji ile ilgili daha fazla ve detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/03/13/samsung-galaxy-note-20-would-introduce-new-screen-technology/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    "Pıff" diye yanmazlar umarım :D
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    Mr. Jingles 6 gün general4242
    Anladığım kadarıyla PIFF ara geçiş platformu olacak. microLED için hala önümüzde birkaç yıl var gibi görünüyor.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    QLED'i neden telefonlarda kullanmiyorlar ki acaba?
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    Bloodin 6 gün Rachsuchtig
    QLED denilen teknoloji VA panelin az daha geliştirilmiş hali, yani çok gelişmiş ve yüksek kontrastlı bir LCD ekran, kötü yanı açı değişimlerinde görüntü bozulması yani QLED telefonlarda kullanılırsa telefona sadece karşıdan bakmak gerekecek, ufak açı değişimlerinde bile renk kaybedecek, bunu hiçbir kullanıcı kabul etmez...
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 6 gün Rachsuchtig
    Amoled kullanılabiliniyorken qlede kimse bakmaz.
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 5 gün
    amele yanığı yapıyor mu servis garantili mi?
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    darkaura 5 gün
    buyuk ihtimal oled'in katlanabilir esnek versiyonu. ureticiler bunu hep yapiyor, mevcut ekran teknolojisini biraz gelistiriyorlar, ornegin 30yillik lcd ekranin arkasina biraz daha iyi bir aydinlatma paneli koyup adina qled diyorlar, yeni isimle tamamen yeni bir teknolojiymis gibi cafcafli reklamlarla pazarliyorlar.
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    SoreenBeatz 5 gün
    Bu ekran da yanacak mı ?
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    Opt1mystiq (Ardan YEŞİLYURT) 6 gün
    Kimse yanmaz Apple değilki bu yansın adamlar lider anlayın artık en iyi ekranı üretiyorlar Apple fanboy'lar bi anlayamadınız hala
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    my precious (Ege Bey ) 6 gün
    Tam olarak bu teknoloji ne
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Umarım bunda da ekran kırığı gibi bir sorun oluşmaz.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    QLED'i neden telefonlarda kullanmiyorlar ki acaba?
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf.
    adamlar ekran teknolojisinin kralı. çinliler de yapsın görelim

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    9060 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, amoled ve
    4 etiket daha patent Samsung PIFF Mobil Teknolojiler ekran
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