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    Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı: Beklenenden hızlı

    iPhone 16 Pro serisine güç verecek Apple A18 Bionic'in performans sonuçları ortaya çıktı. Peki A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 ve selefine karşı neler sunacak? İşte detaylar...
    Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı! Beklenenden hızlı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağı konuşuluyor. Son olarak Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı.

    Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı

    Hatırlayanlar olacaktır daha önceki Geekbench 6 sızıntısı, Apple A18 Pro'nun tek çekirdek performansı ile rakipsiz olacağını öne sürmüştü. Son sızıntılar ise, selefinden tek çekirdekte (3,547) yüzde 22, çok çekirdekli (9,264) performansta ise yüzde 28 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu da önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Dolayısıyla nihai sonuçlar artık netleşmiş olabilir.

    Öte yandan sonuçları Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 ile karşılaştırdığımızda, A18 Pro rakibinden halen geride olduğunu görüyoruz. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 46 oranında daha hızlı olduğu söyleniyor. Ancak tek çekirdek ve güç verimliliği konusunda Apple'ın liderliği sürecek.

    Ayrıca test çalışmaları sırasında Apple ve Qualcomm gibi şirketler muhtemelen yonga setlerinin tam güçte çalışmasına izin veriyor ve ardından performans ile güç tüketimi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 veya MediaTek'in Dimensity 9400'ünün verimlilik rakamları ''watt başına performans'' halen netleşmedi.

    Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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