Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağı konuşuluyor. Son olarak Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı.

Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı

Hatırlayanlar olacaktır daha önceki Geekbench 6 sızıntısı, Apple A18 Pro'nun tek çekirdek performansı ile rakipsiz olacağını öne sürmüştü. Son sızıntılar ise, selefinden tek çekirdekte (3,547) yüzde 22, çok çekirdekli (9,264) performansta ise yüzde 28 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu da önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Dolayısıyla nihai sonuçlar artık netleşmiş olabilir.

Öte yandan sonuçları Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 ile karşılaştırdığımızda, A18 Pro rakibinden halen geride olduğunu görüyoruz. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 46 oranında daha hızlı olduğu söyleniyor. Ancak tek çekirdek ve güç verimliliği konusunda Apple'ın liderliği sürecek.

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Ayrıca test çalışmaları sırasında Apple ve Qualcomm gibi şirketler muhtemelen yonga setlerinin tam güçte çalışmasına izin veriyor ve ardından performans ile güç tüketimi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 veya MediaTek'in Dimensity 9400'ünün verimlilik rakamları ''watt başına performans'' halen netleşmedi.

Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek.

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Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı! Beklenenden hızlı