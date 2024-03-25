Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı: Beklenenden hızlı

Apple A18 Pro'nun performans sonuçları sızdı
Hatırlayanlar olacaktır daha önceki Geekbench 6 sızıntısı, Apple A18 Pro'nun tek çekirdek performansı ile rakipsiz olacağını öne sürmüştü. Son sızıntılar ise, selefinden tek çekirdekte (3,547) yüzde 22, çok çekirdekli (9,264) performansta ise yüzde 28 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu da önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Dolayısıyla nihai sonuçlar artık netleşmiş olabilir.
Öte yandan sonuçları Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 ile karşılaştırdığımızda, A18 Pro rakibinden halen geride olduğunu görüyoruz. Zira Snapdragon 8 Gen 4'ün selefinden yüzde 46 oranında daha hızlı olduğu söyleniyor. Ancak tek çekirdek ve güç verimliliği konusunda Apple'ın liderliği sürecek.
Ayrıca test çalışmaları sırasında Apple ve Qualcomm gibi şirketler muhtemelen yonga setlerinin tam güçte çalışmasına izin veriyor ve ardından performans ile güç tüketimi arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 veya MediaTek'in Dimensity 9400'ünün verimlilik rakamları ''watt başına performans'' halen netleşmedi.
Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...