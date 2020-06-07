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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, ABD'deki eylemlerde yağmalanan iPhone'ları devre dışı bıraktı

    George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de başlayan protestolarda teknoloji devi Apple'ın da mağazaları saldırıya uğramıştı. Şirket yağmalanan iPhone modellerini pasif duruma getirdi.
    2 sa.
    1,2b
    76
    13
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, ABD'deki eylemlerde yağmalanan iPhone'ları devre dışı bıraktı
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    Apple, George Floyd adlı siyahi vatandaşın bir polis memuru tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protestolar sırasında, mağazaları yağmacılar tarafından hedeflenen şirketlerden biri ve söylemeye gerek yok ki iPhone'lar da dahil olmak üzere şirketin birçok cihazı çalınmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor"

    Kaç iPhone'un çalındığı belli değil

    Yağmacılar ücretsiz bir iPhone elde ettikleri için şanslı olduklarını düşünebilirler. Ancak Cupertino merkezli teknoloji devin her durumla başa çıkmak için gerekli araçlara sahip. Zira şirket, yağmalanan Apple Store'lardan çalınan iPhone modellerini devre dışı bıraktı ve bir uyarı mesajı yayınlayarak Apple Store'lara geri getirilmesini istedi.

    Apple, ABD'deki eylemlerde yağmalanan iPhone'ları devre dışı bıraktı
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    Çalınınan iPhone'ların ekranında: "Bu cihaz devre dışı bırakıldı ve izleniyor." mesajı yayınlayan Apple'ın tek ümidi cihazların geri getirilmesi. Ancak göstericilerin yakayı ele vermemek için bunu yapmaları beklenmiyor. Buna paralel olarak kaç iPhone'un yağmalandığı belli değil ancak Apple'ın, cihazlarının yanlış ellere ulaşması durumunda, buna karşı nasıl savaşacağını tam olarak bildiği çok açık.



    https://www.bbc.com/news/technology-52903677 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Ya kardeşim yağma yağma diyorsunuz da bu adamlar yıllar yılı yağmalandı sömürüldü siyahıyla beyazıyla yağmalandı. E o tarafa bişey demiyorsunuz tutturmuşsunuz yağma da yağma. Bu kadar zulm ve sömürüye maruz kalan insanlardan erdemli olmalarını beklemek komik. Bir tarafta hırsız var herseyinizi çalmış çırpmış hatta çocuğunuzun geleceğine ambargo koymuş sonra diyorsunuz ki etik ahlak. Fransız ihtilalinde de yağmalar talanlar oldu. Hatta Arthur Rimbaud’nun hatıratlarında yazar ailem yağmacıydı diye. Gerçekten adil nizam olsa ve bu olaylar patlak verse yağmacılık kınanacak bir olgu kabul ama bu şartlar altında yağma yapmasam bile yağmacılara karşıda tek satır olumsuz bişey demeyi onurlu bulmuyorum. Söylediklerim tüm evren için geçerli bir tarafta sermayedarlar yağmalayacak bankalar şirketleri kurtarmak için karşılıksız para basacak insanlar bunlara susup yağmacılara hebele hübele yok öyle yağma :)
    Ya kardeşim yağma yağma diyorsunuz da bu adamlar yıllar yılı yağmalandı sömürüldü siyahıyla beyazıyla yağmalandı. E o tarafa bişey demiyorsunuz tutturmuşsunuz y...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 sa. fhrstw
    Olumsuz, olumsuzdur; kötü, kötüdür.

    Yani iki tarafta yanlış yapıyor olamaz mı, yağmacılar başka insanları da mağdur ediyor, ha diyelim apple çok kötü bir şirket insanları sömürüyor. Ama orada kendi hakkıyla iş yapan ahmet jhon amca, ayşe jenny teyzeyi yağmalamanın neresini hoş görebiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bir işide becerin (Taner Harris) 25 dk. yeni yorumcu fhrstw
    hapisanelerdeki hırsızlara sor hepsinin bir bahanesi vardır iş yok, sistem kötü falan alın teriyle çalışıp çocuğuna ekmek götüren adamın ne suçu var da dükkanını yağmalıyorsun haklıyken haksız konumuna düşmeye gerek yok.
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    Rafadamn Lehte (Rafadamn Lehte) 2 dk. fhrstw
    Kesinlikle problemli bir bakış açısı. Eğer ki sana yapılan zulme karşı dik durmayı bunun için savaşmayı dava edindiysen, bir yerleri yağmalamak, çalıp çırpmak, kendine haksız fırsatlar yaratmaya çalışmak yapacağın son şeydir. Orada yağmalama yapanların hiçbirinin umurunda bile değil Floydmuş, ırkçılıkmış. Çünkü kendinden 1 nesil önce yaşananlardan bile haberi yok ne yazık ki. Başkaldırı ile fırsatçılığı birbirinden ayırırsan yanlış düşündüğünü anlarsın.
    Yanıtla
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    deoks 1 sa.
    Irkçılık bahane yağma şahane.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    WoLFLyCris12 (Mertcan Çakır) 4 dk.
    Dogu banka göndersinler 200 liraya hallederler imei unlock dkskk sanki adam geri getiricek skkskskkd ben bu amerikalilarida anlamiyorum kendilerini cok met edip dünyaya böyle bir kargasada salak salak hareketler yapacaka kadar aptal insanlar birde ellerine silah almis sanki bir sey yapabilceklermis gibi video oyunu asalaklari kendilerini kandirirlar anca
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    Kahya Yahya 1 sa.
    Benzer olaylar Türkiye ve bir çok ülkede yaşandı.

    Benim anlamadığım, haklı bir konu üzerinden protesto yaparken neden yağma yapıp haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz?

    Protesto yap,eylem yap,sisteme karşı duruşunu göster fakat protesto bahane yağma şahane olayına dönüyor bir zaman sonra.

    Büyük mağaza zincirlerini geçtim küçük müstakil dükkanlara bile sahibi yapmayın diye yalvardığı halde saldırıp yakıp yıkıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    blackzeros 46 dk. Kahya Yahya
    bu durumun cok basit bir aciklamasi var, yagma yapan insanlar ile amaci protesto olan insanlar aynı insanlar degil.

    yagmacilar karmasadan yararlananlar.

    bir eylemi terörize etmek cok kolaydir , bazı kişiler karştırırsın içine toplulugun icine , ortaligi yakip yikar yagmalar.

    bunlari tvye cikartip dersin ki bunlar terörist.

    burda basının cok onemi var olayları tarafsız sekilde aktarması gerekiyor ama basın özgür olmadığı sermaye gruplarına hizmet ettiği için insanlari manipule etmekten baska ise yaramiyor.

    amerika'ya uzulecek halimiz yok, karistigi cografyalarin bedelini fazlasiyla oder umarim.
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    fhrstw 1 sa. en beğenilen
    Ya kardeşim yağma yağma diyorsunuz da bu adamlar yıllar yılı yağmalandı sömürüldü siyahıyla beyazıyla yağmalandı. E o tarafa bişey demiyorsunuz tutturmuşsunuz yağma da yağma. Bu kadar zulm ve sömürüye maruz kalan insanlardan erdemli olmalarını beklemek komik. Bir tarafta hırsız var herseyinizi çalmış çırpmış hatta çocuğunuzun geleceğine ambargo koymuş sonra diyorsunuz ki etik ahlak. Fransız ihtilalinde de yağmalar talanlar oldu. Hatta Arthur Rimbaud’nun hatıratlarında yazar ailem yağmacıydı diye. Gerçekten adil nizam olsa ve bu olaylar patlak verse yağmacılık kınanacak bir olgu kabul ama bu şartlar altında yağma yapmasam bile yağmacılara karşıda tek satır olumsuz bişey demeyi onurlu bulmuyorum. Söylediklerim tüm evren için geçerli bir tarafta sermayedarlar yağmalayacak bankalar şirketleri kurtarmak için karşılıksız para basacak insanlar bunlara susup yağmacılara hebele hübele yok öyle yağma :)
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 sa. fhrstw
    Olumsuz, olumsuzdur; kötü, kötüdür.

    Yani iki tarafta yanlış yapıyor olamaz mı, yağmacılar başka insanları da mağdur ediyor, ha diyelim apple çok kötü bir şirket insanları sömürüyor. Ama orada kendi hakkıyla iş yapan ahmet jhon amca, ayşe jenny teyzeyi yağmalamanın neresini hoş görebiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bir işide becerin (Taner Harris) 25 dk. yeni yorumcu fhrstw
    hapisanelerdeki hırsızlara sor hepsinin bir bahanesi vardır iş yok, sistem kötü falan alın teriyle çalışıp çocuğuna ekmek götüren adamın ne suçu var da dükkanını yağmalıyorsun haklıyken haksız konumuna düşmeye gerek yok.
    Yanıtla +1
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    Rafadamn Lehte (Rafadamn Lehte) 2 dk. fhrstw
    Kesinlikle problemli bir bakış açısı. Eğer ki sana yapılan zulme karşı dik durmayı bunun için savaşmayı dava edindiysen, bir yerleri yağmalamak, çalıp çırpmak, kendine haksız fırsatlar yaratmaya çalışmak yapacağın son şeydir. Orada yağmalama yapanların hiçbirinin umurunda bile değil Floydmuş, ırkçılıkmış. Çünkü kendinden 1 nesil önce yaşananlardan bile haberi yok ne yazık ki. Başkaldırı ile fırsatçılığı birbirinden ayırırsan yanlış düşündüğünü anlarsın.
    Yanıtla
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    deoks 1 sa.
    Irkçılık bahane yağma şahane.
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    talhadogdu 1 sa.
    Yağmalayanlarda azıcık akıl varsa zaten o telefonu kullanmaz, parçalarına ayırarak satarlar
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. talhadogdu
    harcanıyorsun buralarda, tornacı olmalısın bence
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