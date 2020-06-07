Apple, ABD'deki eylemlerde yağmalanan iPhone'ları devre dışı bıraktı

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Apple, George Floyd adlı siyahi vatandaşın bir polis memuru tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protestolar sırasında, mağazaları yağmacılar tarafından hedeflenen şirketlerden biri ve söylemeye gerek yok ki iPhone'lar da dahil olmak üzere şirketin birçok cihazı çalınmış durumda.

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Kaç iPhone'un çalındığı belli değil

Yağmacılar ücretsiz bir iPhone elde ettikleri için şanslı olduklarını düşünebilirler. Ancak Cupertino merkezli teknoloji devin her durumla başa çıkmak için gerekli araçlara sahip. Zira şirket, yağmalanan Apple Store'lardan çalınan iPhone modellerini devre dışı bıraktı ve bir uyarı mesajı yayınlayarak Apple Store'lara geri getirilmesini istedi.

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Çalınınan iPhone'ların ekranında: "Bu cihaz devre dışı bırakıldı ve izleniyor." mesajı yayınlayan Apple'ın tek ümidi cihazların geri getirilmesi. Ancak göstericilerin yakayı ele vermemek için bunu yapmaları beklenmiyor. Buna paralel olarak kaç iPhone'un yağmalandığı belli değil ancak Apple'ın, cihazlarının yanlış ellere ulaşması durumunda, buna karşı nasıl savaşacağını tam olarak bildiği çok açık.

https://www.bbc.com/news/technology-52903677

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