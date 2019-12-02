Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı

Apple'ın RED olarak adlandırdığı kırmızı ürün yelpazesi 13 yıldan bu yana mevcudiyetini sürdürüyor ve şirket bu tür ürünlerden toplanan gelirleri ise AIDS ile Mücadele için Küresel Fon'a bağışlıyor.
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Apple 13 yıldır desteğini sürdürüyor
Şirket CEO'su Tim Cook geçtiğimiz 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, 2006 yılından bu yana RED ürünlerini satın alan müşterilerden 220 milyon dolardan fazla para topladıklarını açıkladı. Cook ayrıca 2004 yılından bu yana AIDS yüzünden gerçekleşen ölümlerin ise yarı yarıya azaldığına dikkat çekti.
Apple, AIDS ile mücadeleye katkı sağlayan en eski ve en büyük şirket diyebiliriz. Zira şirketin şu an RED ürün grubunda iPhone XR ve iPhone 11'e kadar pek çok cihaz mevcut. Şirketin kırmızı rengi seven kullanıcılar için tasarladığı bu modeller için ise herhangi ekstra bir ücretin talep edilmediğini de belirtelim.
https://twitter.com/tim_cook/status/1201129107741765632 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten fazla kar ettikleri ve aşırı pahalı olan bir ürünün daha da pahalı versiyonunu satarak mi bağış topladı ?
Turkcellin "kızların okutulması" kapmanyasi gibi, zerre kadar samimiyet yok
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