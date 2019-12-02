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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı

    Teknoloji devi Apple'ın RED olarak adlandırdığı kırmızı ürün yelpazesinin gelirleri AIDS ile mücadeleye gidiyor. Şirket CEO'su Tim Cook şimdiye kadar 220 milyon dolar toplandığını açıkladı.
    1 hf.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın RED olarak adlandırdığı kırmızı ürün yelpazesi 13 yıldan bu yana mevcudiyetini sürdürüyor ve şirket bu tür ürünlerden toplanan gelirleri ise AIDS ile Mücadele için Küresel Fon'a bağışlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı"

    Apple 13 yıldır desteğini sürdürüyor

    Şirket CEO'su Tim Cook geçtiğimiz 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, 2006 yılından bu yana RED ürünlerini satın alan müşterilerden 220 milyon dolardan fazla para topladıklarını açıkladı. Cook ayrıca 2004 yılından bu yana AIDS yüzünden gerçekleşen ölümlerin ise yarı yarıya azaldığına dikkat çekti.


    Apple, AIDS ile mücadeleye katkı sağlayan en eski ve en büyük şirket diyebiliriz. Zira şirketin şu an RED ürün grubunda iPhone XR ve iPhone 11'e kadar pek çok cihaz mevcut. Şirketin kırmızı rengi seven kullanıcılar için tasarladığı bu modeller için ise herhangi ekstra bir ücretin talep edilmediğini de belirtelim.



    https://twitter.com/tim_cook/status/1201129107741765632 Yorum Yaz
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    Pathty 1 hf. en beğenilen Statistik
    Haberi okumadan yorum yazıyorsunuz...
    Yanıtla +9
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    esmerbuyucu 1 hf.
    İnsanlığa yararlı bir kampanya. Hiç bir şey yapmayanlar dahi varken 220 milyon dolar toplamak dile kolay.
    Yanıtla +4
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    Olgi 1 hf.
    Değeri trilyonlarca dolar olan bir şirket sadece 220m topladı. Google gibi pinti çıktı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Extreme Victory 6 gün Olgi
    Bu paranın miktarı Apple’ın gönlünden ne koparsa şeklinde değil, Product Red ürünlerinin satışından elde edilen gelirden, yani ne kadar çok product Red ürününü satılırsa o kadar çok para. Bilmeden yorum yapmayın.
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    Statistik 1 hf.
    Topladı ne demek?

    Zaten fazla kar ettikleri ve aşırı pahalı olan bir ürünün daha da pahalı versiyonunu satarak mi bağış topladı ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Extreme Victory 1 hf. Statistik
    Daha pahalı satılmıyor, fiyatları muadilleri ile aynı. Yani renk fiyatı değiştirmiyor. Bence artık yazma.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fotifoti 1 hf.
    savaşın sevişmeyin
    Yanıtla
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    esmerbuyucu 1 hf.
    İnsanlığa yararlı bir kampanya. Hiç bir şey yapmayanlar dahi varken 220 milyon dolar toplamak dile kolay.
    Yanıtla +4
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    Statistik 1 hf.
    Pahalı ürün satmadan para toplayamiyor mu? PRden başka bir şey değildir. Önce inovasyon diye yutturmaya çalışıyordu, şimdi de AIDS le savaş vs kullanıyor reklam malzemesi olarak.



    Turkcellin "kızların okutulması" kapmanyasi gibi, zerre kadar samimiyet yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    Extreme Victory 1 hf. Statistik
    İlk önce haberi okumadan yorum atıyorsun, o ortaya çıkınca mahçup olup susacağına burada yalan yanlış yazıyla b** atmaya çalışıyorsun. Project Red hiç bir zaman Innovation olarak çıkmadı, en başından beri takip eden biri olarak yazıyorum, Project Red her daim Aids ile savaşa katkı için yapılmış bir projedir. Apple o ürünlerden gelen gelirlerin belirli bir kısmını Aids ile mücadele için bağışlamıştır.
    Yanıtla +3
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    Statistik 1 hf.
    Apple da para topluyorsa veren kim çok merak ediyorum. Apple'ın toplayan değil, veren olması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Pathty 1 hf. Statistik
    Haberi okumadan yorum yazıyorsunuz...
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    RAIZEN 1 hf.
    Eminim bu kampanyayı duyurmak için harcadıkları para, topladıkları paradan fazladır.
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    Apple, iPhone ve
    4 etiket daha aids tim cook apple red Uğur Seven
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