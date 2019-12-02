Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı

Tam Boyutta Gör

Apple'ın RED olarak adlandırdığı kırmızı ürün yelpazesi 13 yıldan bu yana mevcudiyetini sürdürüyor ve şirket bu tür ürünlerden toplanan gelirleri ise AIDS ile Mücadele için Küresel Fon'a bağışlıyor.

Ayrıca Bkz. "Kara Cuma alışverişinin yüzde 39'u akıllı telefonlarla yapıldı"

Apple 13 yıldır desteğini sürdürüyor

Şirket CEO'su Tim Cook geçtiğimiz 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, 2006 yılından bu yana RED ürünlerini satın alan müşterilerden 220 milyon dolardan fazla para topladıklarını açıkladı. Cook ayrıca 2004 yılından bu yana AIDS yüzünden gerçekleşen ölümlerin ise yarı yarıya azaldığına dikkat çekti.



https://twitter.com/tim_cook/status/1201129107741765632

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Apple, AIDS ile mücadeleyeen eski ve en büyük şirket diyebiliriz. Zira şirketin şu aniPhone XR ve iPhone 11'e kadar pek çok cihaz mevcut. Şirketinseven kullanıcılar için tasarladığı bu modeller için ise herhangi ekstra bir ücretin talepde belirtelim.