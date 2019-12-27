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    Apple AirPods tedarikçileri genişleme planları yapıyor

    Gelecek yıl 85 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen Apple AirPods kulaklık serisi için tedarikçiler daha fazla tesis inşa etmek için fon arayışlarına girdi.
    13 sn.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple AirPods tedarikçileri genişleme planları yapıyor
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    Apple’ın özellikle Beats firmasını satın aldıktan sonra ağırlık verdiği kablosuz kulaklık çalışmaları AirPods olarak şekillenmişti. AirPods bugün sınıfının tartışmasız lideri haline gelirken Beats hamlesinin ne kadar doğru olduğunu da göstermiş oldu.

    Apple AirPods ne kadar sattı?

    İlk iki nesil Apple AirPods kulaklıkların ardından gürültü engelleme özelliğine sahip AirPods Pro da piyasaya çıktı ve diğer modeller gibi rekor satışlar yapmaya devam ediyor. 2020 yılında 85 milyon AirPods satışı yapacağı ve 15 milyar dolar gelir elde edeceği tahmin edilen Apple tedarikçilerinden üretimi arttırmalarını istedi.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Apple AirPods tedarikçileri de artan talebi karşılamak ve ABD-Çin ticaret savaşından kaçınmak için çareler aramaya başladı. Gelen bilgilere göre AirPods kulaklık bileşenlerinin tedariğini yapan Luxshare ve Goertek tesislerini genişletmek için fon arayışına girdi. Üreticiler Çin dışında yüksek hacimde üretim yapacak tesisler inşa etmeyi planlıyor.

    Üretimi Çin dışında yaptırmanın yanı sıra Çin’de üretilen parçaların Vietnam’da birleştirilmesi de söz konusu. Bu sayede ABD kısıtlamalarından kaçılabilecek ve daha ucuz iş gücüne sahip olunacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/27/apple-airpods-suppliers-seeks-funding-expand-production/ Yorum Yaz
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