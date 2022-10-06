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    Apple, AirPods ve Beats üretimini Hindistan'a taşıyabilir

    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başladı. AirPods ve Beats kulaklıkların üretimi Hindistan'a taşınabilir.
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    Apple, AirPods ve Beats üretimini Hindistan'a taşıyabilir Tam Boyutta Gör

    Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimler ve kısıtlamalar sebebiyle tedarik zincirini çeşitlendirmeye karar veren Apple, cihaz üretimini farklı bölgelere kaydırmaya devam edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda iPhone üretimini Hindistan gibi diğer bölgelere taşımaya başlayan teknoloji devi, Hindistan'da üretilecek cihazlar arasına AirPods ve Beats modellerini de dahil edebilir.

    Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltıyor

    Routers tarafından bildirilenlere göre Apple, Hindistan'da üretilecek yeni Beats kulaklıkları için hazırlıklara başladı. Bölgedeki Beats kulaklıkların üretiminden ise Foxconn'un sorumlu olması beklenirken, ayrıca bazı AirPods modellerinin de üretim hattı değiştirilen ürünler arasına katılacağı söyleniyor. 

    Şu an için hangi AirPods modellerinin Hindistan bölgesine taşınacağı bilinmiyor. Ancak konuya yakın kaynaklar, Apple'ın Çinli tedarikçisi Luxshare Precision Industry'nin Vietnam'da AirPods üretimini artırmaya odaklandığını ve Hindistan bölgesinde AirPods üretimine hazırlandığını belirtiyor. 

    Bilindiği üzere Apple, uzun zamandır Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi bölgeleri gözden geçiriyor. Başta Hindistan olmak üzere üretim hattında yaşanacak değişikliğin, şirkete fiyatlandırma ve vergiler konusunda fayda sağlaması bekleniyor.  

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    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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