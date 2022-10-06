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Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimler ve kısıtlamalar sebebiyle tedarik zincirini çeşitlendirmeye karar veren Apple, cihaz üretimini farklı bölgelere kaydırmaya devam edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda iPhone üretimini Hindistan gibi diğer bölgelere taşımaya başlayan teknoloji devi, Hindistan'da üretilecek cihazlar arasına AirPods ve Beats modellerini de dahil edebilir.

Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltıyor

Routers tarafından bildirilenlere göre Apple, Hindistan'da üretilecek yeni Beats kulaklıkları için hazırlıklara başladı. Bölgedeki Beats kulaklıkların üretiminden ise Foxconn'un sorumlu olması beklenirken, ayrıca bazı AirPods modellerinin de üretim hattı değiştirilen ürünler arasına katılacağı söyleniyor.

Şu an için hangi AirPods modellerinin Hindistan bölgesine taşınacağı bilinmiyor. Ancak konuya yakın kaynaklar, Apple'ın Çinli tedarikçisi Luxshare Precision Industry'nin Vietnam'da AirPods üretimini artırmaya odaklandığını ve Hindistan bölgesinde AirPods üretimine hazırlandığını belirtiyor.

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Bilindiği üzere Apple, uzun zamandır Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan, Meksika ve Vietnam gibi bölgeleri gözden geçiriyor. Başta Hindistan olmak üzere üretim hattında yaşanacak değişikliğin, şirkete fiyatlandırma ve vergiler konusunda fayda sağlaması bekleniyor.

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Apple, AirPods ve Beats üretimini Hindistan'a taşıyabilir