Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı

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Apple’ın abonelik tabanlı mobil oyun hizmeti Arcade, eklenen altı yeni oyun sayesinde toplam 100 başlığa ulaştı. Mobil oyun kategorisinde bu sayı bir hayli fazla.

Eklenen altı yeni oyunlar ise:

Sociable Soccer

UFO on Tape: First Contact

Takeshi and Hiroshi

Guildlings

Discolored

Marble It Up: Mayhem

Oyunlar arasında en çok dikkat çekeni UFO on Tape: First Contact oldu zira ilk versiyonu 2010 yılında iPhone’lar için sunulan AR tabanlı oyun, gökyüzüne bakarak UFO’ları tespit etmenizi ve videoya yakalamanızı istiyor.

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iOS cihaz sahibi olanların oyun oynamak için gidebileceği en mantıklı yollardan biri hâline gelen Apple Arcade, ülkemizde aylık 34,99 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor. İlk ay ücretsiz deneme sunan Apple, oyunların kalitesini ise garanti ediyor.