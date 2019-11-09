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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı

    Apple'ın yakın zamanda başlattığı oyun abonelik hizmeti Apple Arcade, tüm Apple cihazlarında çalışması ve her geçen gün sayısı artan kaliteli oyunları sayesinde kullanıcıları cezbediyor.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın abonelik tabanlı mobil oyun hizmeti Arcade, eklenen altı yeni oyun sayesinde toplam 100 başlığa ulaştı. Mobil oyun kategorisinde bu sayı bir hayli fazla.

    Eklenen altı yeni oyunlar ise:

    • Sociable Soccer

    • UFO on Tape: First Contact

    • Takeshi and Hiroshi

    • Guildlings

    • Discolored

    • Marble It Up: Mayhem

    Oyunlar arasında en çok dikkat çekeni UFO on Tape: First Contact oldu zira ilk versiyonu 2010 yılında iPhone’lar için sunulan AR tabanlı oyun, gökyüzüne bakarak UFO’ları tespit etmenizi ve videoya yakalamanızı istiyor.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp son güncelleme ile şarj canavarına dönüştü"

    iOS cihaz sahibi olanların oyun oynamak için gidebileceği en mantıklı yollardan biri hâline gelen Apple Arcade, ülkemizde aylık 34,99 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor. İlk ay ücretsiz deneme sunan Apple, oyunların kalitesini ise garanti ediyor.



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    FTuberk 1 hf. en beğenilen
    Şu tv+ da ülkemiz için açılsında Apple Musicle birlikte hepsine 50? versek ne güzel olur. Aile paylaşımı da var hem tadından yenmez.
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    kpln04 1 hf.
    umarım oceanhorn gibi oyunlar artar
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    FTuberk 1 hf. en beğenilen
    Şu tv+ da ülkemiz için açılsında Apple Musicle birlikte hepsine 50? versek ne güzel olur. Aile paylaşımı da var hem tadından yenmez.
    Yanıtla +4
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