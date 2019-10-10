Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı

Eğer teknolojiyle yakından ilgileniyorsanız Apple'ın geçtiğimiz aylarda kendi kredi kartı olan Apple Card'ı kullanıma sunduğunu biliyorsunuzdur. Bu kartık sunduğu en önemli güvenlik özelliklerinden biri de üzerinde isim dışında herhangi bir numara veya CVV kodu yer almaması. Ancak buna rağmen Apple Card ilk sahtekarlık vakasına karıştı.

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Apple konuyu araştırıyor

Apple başka kişilerin Apple Card'ı ele geçirseler bile herhangi bir dolandırıcılık işleminde kullanamamaları için, kartın üzerinde sadece isim yer alıyor. Ancak buna rağmen kartın ilk kez bir dolandırıcılık olayında kullanıldığı belirtildi. 9to5mac'in raporunda, dolandırıcılığa uğrayan kişi, Apple Card'ının kendisinden birkaç yüz kilometre uzakta gerçekleşen bir satın alma işleminde kullanıldığını ve Apple'dan nasıl bir yanıt aldığını açıklıyor:

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David isimli kullanıcı Apple Card'ından yapılan sahte bir alışveriş olduğunu farkettiği an, hemen Apple temsilcisiyle iletişime geçtiğini belirtiyor. Yetkilinin kendisine: "Bunun nasıl gerçekleştiğini bilemiyorum." şeklinde yanıt verdiğini söyleyen David, şirketin konuyu araştırmak üzere kayıt açtığını da ifade ediyor. Kartta herhangi bir numaranın olmaması ise muhtemelen Apple Card'ın içinde yer alan çipin kopyalandığına işaret.

https://9to5mac.com/2019/10/09/apple-card-security-cloning/