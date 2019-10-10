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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı

    Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu ve üzerinde kart numarası ve CVV kodunun yer almadığı Apple Card'ın ilk sahtekarlık vakasına karıştığı bildirildi.
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    2,3b
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    8
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Eğer teknolojiyle yakından ilgileniyorsanız Apple'ın geçtiğimiz aylarda kendi kredi kartı olan Apple Card'ı kullanıma sunduğunu biliyorsunuzdur. Bu kartık sunduğu en önemli güvenlik özelliklerinden biri de üzerinde isim dışında herhangi bir numara veya CVV kodu yer almaması. Ancak buna rağmen Apple Card ilk sahtekarlık vakasına karıştı.

    Ayrıca Bkz. "Youtube, 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili politik reklamları yayınlayacağını açıkladı"

    Apple konuyu araştırıyor

    Apple başka kişilerin Apple Card'ı ele geçirseler bile herhangi bir dolandırıcılık işleminde kullanamamaları için, kartın üzerinde sadece isim yer alıyor. Ancak buna rağmen kartın ilk kez bir dolandırıcılık olayında kullanıldığı belirtildi. 9to5mac'in raporunda, dolandırıcılığa uğrayan kişi, Apple Card'ının kendisinden birkaç yüz kilometre uzakta gerçekleşen bir satın alma işleminde kullanıldığını ve Apple'dan nasıl bir yanıt aldığını açıklıyor:

    Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı
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    David isimli kullanıcı Apple Card'ından yapılan sahte bir alışveriş olduğunu farkettiği an, hemen Apple temsilcisiyle iletişime geçtiğini belirtiyor. Yetkilinin kendisine: "Bunun nasıl gerçekleştiğini bilemiyorum." şeklinde yanıt verdiğini söyleyen David, şirketin konuyu araştırmak üzere kayıt açtığını da ifade ediyor. Kartta herhangi bir numaranın olmaması ise muhtemelen Apple Card'ın içinde yer alan çipin kopyalandığına işaret.



    https://9to5mac.com/2019/10/09/apple-card-security-cloning/ Yorum Yaz
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    YesimCirakli 1 gün en beğenilen
    İşin ucunda para varsa, veya "Çok Güvenli kırılamaz" gibi büyük laflar sarf edenler varsa, işte o zaman çok sürmez birileri çomağı sokar. Kala kalırsınız!
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    Bay Robot 23 sa. Kerim5100
    Ne alaka troll?
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    tesbihcekenhoroz 4 sa.
    Beyler kart daha yeni çıktı başlangıçta bu şekilde açıkların olması normal zamanla stabil hale gelip hayatımıza gireceğinden eminim. Aynı sorunlar Suicada da vardı ama çözüldü.
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    drjacob 9 sa.
    nasıl oluyor bilmiyorum ama Apple'ın işi düzelteceğine eminim
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    Kerim5100 23 sa.
    AMA EPIL AĞBİ ÇOK SITABİL VE GÜVENLİEAAAAAA XD
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    Bay Robot 23 sa. Kerim5100
    Ne alaka troll?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    YesimCirakli 1 gün en beğenilen
    İşin ucunda para varsa, veya "Çok Güvenli kırılamaz" gibi büyük laflar sarf edenler varsa, işte o zaman çok sürmez birileri çomağı sokar. Kala kalırsınız!
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