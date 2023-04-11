Domino's Pizza uygulaması Apple CarPlay ile entegre oldu

Tam Boyutta Gör Apple’ın araç içi eğlence bağlantı platformu CarPlay yeni entegrasyonlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Domino’s Pizza restoran uygulaması sisteme entegre oldu ve araçtan pizza siparişi kolaylaştı.

Domino's Pizza uygulaması nasıl kullanılır?

Domino's Pizza uygulaması sürücülerin dikkatini dağıtmamak için sadece iki farklı şekilde sipariş seçeneği sunuyor. İlk seçenek doğrudan iOS uygulamasında belirlediğiniz Domino’s şubesini aramanızı sağlıyor.

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İkinci seçenek ise yine iOS uygulamasında daha önce belirlediğiniz menü ve restoranı barındıran profile tıklamanızı veya da en son verilmiş siparişe ulaşmanızı sağlıyor. Tıkladıktan sonra ilgili menü doğrudan sipariş veriliyor. Yine uygulamadan siparişin durumunu takip etmek mümkün. Haliyle araçta sürekli hareket halinde olduğunuz için pizza siparişini sadece eve dönüşte vermeniz mantıklı olacaktır.

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Apple CarPlay ile pizza siparişi çok kolay