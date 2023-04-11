Domino's Pizza uygulaması Apple CarPlay ile entegre oldu

Domino's Pizza uygulaması nasıl kullanılır?
Domino's Pizza uygulaması sürücülerin dikkatini dağıtmamak için sadece iki farklı şekilde sipariş seçeneği sunuyor. İlk seçenek doğrudan iOS uygulamasında belirlediğiniz Domino’s şubesini aramanızı sağlıyor.
İkinci seçenek ise yine iOS uygulamasında daha önce belirlediğiniz menü ve restoranı barındıran profile tıklamanızı veya da en son verilmiş siparişe ulaşmanızı sağlıyor. Tıkladıktan sonra ilgili menü doğrudan sipariş veriliyor. Yine uygulamadan siparişin durumunu takip etmek mümkün. Haliyle araçta sürekli hareket halinde olduğunuz için pizza siparişini sadece eve dönüşte vermeniz mantıklı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı