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    Domino's Pizza uygulaması Apple CarPlay ile entegre oldu

    Apple CarPlay kullanıcıları için araçtan pizza siparişi vermek kolaylaşıyor. Domino’s Pizza restoran uygulaması Apple CarPlay ekosistemine entegre olmuş durumda. 
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    Apple CarPlay Tam Boyutta Gör
    Apple’ın araç içi eğlence bağlantı platformu CarPlay yeni entegrasyonlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Domino’s Pizza restoran uygulaması sisteme entegre oldu ve araçtan pizza siparişi kolaylaştı.

    Domino's Pizza uygulaması nasıl kullanılır?

    Domino's Pizza uygulaması sürücülerin dikkatini dağıtmamak için sadece iki farklı şekilde sipariş seçeneği sunuyor. İlk seçenek doğrudan iOS uygulamasında belirlediğiniz Domino’s şubesini aramanızı sağlıyor.

    İkinci seçenek ise yine iOS uygulamasında daha önce belirlediğiniz menü ve restoranı barındıran profile tıklamanızı veya da en son verilmiş siparişe ulaşmanızı sağlıyor. Tıkladıktan sonra ilgili menü doğrudan sipariş veriliyor. Yine uygulamadan siparişin durumunu takip etmek mümkün. Haliyle araçta sürekli hareket halinde olduğunuz için pizza siparişini sadece eve dönüşte vermeniz mantıklı olacaktır.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    1200 devir mi 1400 devir mi daha iyi oyuncu koltuğu önerisi the north face orjinal olduğunu nasıl anlarız güvenliğiniz sebebiyle cihazınızda mobil temassız ödeme özelliğini kullanmanıza izin verilmemektedir xanax kullananlar yorumları

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