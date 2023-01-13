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    Anlık Bildirim

    Apple CEO’su Tim Cook’un 2022 kazancı belli oldu

    Yayınlanan bir SEC dosyasına göre Apple CEO'su Tim Cook'un 2022 kazancı ortaya çıktı. 2021 yılında gelirini yaklaşık 6 kat arttıran ünlü milyarder 2022'de ne kadar kazandı? İşte detaylar
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    Apple CEO’su Tim Cook’un 2022 kazancı belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, CEO'luk koltuğunu Steve Jobs’tan devralan Tim Cook'un 2022 kazancı ortaya çıktı. Peki 10 yıldan uzun bir süredir Apple'ı yöneten isim, geride bıraktığımız yılda ne kadar kazandı? İşte detaylar

    Tim Cook’un 2022 kazancı belli oldu

    Günümüzde en büyük kazancını elindeki Apple hisselerinden sağlayan Tim Cook, hatırlayacak olursak 2021 yılında 98,7 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Bu bağlamda yıllık maaşı 3 milyon dolar seviyesinde yer alan ünlü milyarder, 2022 yılında 83 milyon dolar hisse senedi getirisi ve ek tazminat ile 99,4 milyon dolarlık bir ödeme aldı.

    Apple yüzde 40 kesinti yapacak

    Bloomberg ise, Cook'un 2022 yılı gelirinin hissedarlardan gelen geri bildirimler ve bizzat CEO’nun isteği üzerine 2023 yılında yaklaşık yüzde 40 düşeceğini bildirdi. Böylece Cook’un 2023 yılını 49 milyon dolar toplam gelir ile kapatması bekleniyor. Ancak bu kesintiye kıyasla Cook'a verilen hisse yüzdesi, yüzde 50'den yüzde 75'e çıkacak.

    2022 yılında yaşanan tedarik zinciri sorunları ve ekonomik daralma, Apple'ın hisse değerinde yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüşe neden oldu. Günümüzde ise analistler, Apple'ın 2022 son çeyrek kazançlarında 2021'in dördüncü çeyreğinde kaydedilen 124 milyar doların gerisinde kalacağını düşünüyor. Bu nedenle teknoloji devinin 14 çeyrek boyunca devam eden büyüme serisi kesintiye uğrayabilir.

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