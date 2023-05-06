Apple CEO'su Tim Cook yapay zeka konusunda uyardı!

"Potansiyel büyük ama dikkatli olmak lazım"
Tim Cook, yaptığı açıklamalarda "Bu şeylere nasıl yaklaştığınız konusunda bilinçli ve düşünceli olmak çok önemli" dedi. Görünüşe göre Cook, yapay zeka teknolojisini nispeten ölçülü bir şekilde ele alıyor. Öte yandan rakipleri Microsoft ve Google süratle üretken yapay zekalar geliştiriyor. Microsoft'un Bing'i (ortaklıkları kapsamında OpenAI'ın ChatGPT teknolojisini kullanıyor) ve Google'ın Bard'ı gibi sohbet robotları bu alanda güçlü bir şekilde ilerliyor.
Cook ayrıca Apple'ın halihazırda makine öğrenimi ve yapay zekayı bazı ürünlerine dahil ettiğini söyledi ve potansiyelinin "çok büyük" olduğunu kabul etti. CEO, şirketin mevcut yapay zeka kullanımından bahsederken, bazı Apple Watch modellerinde bulunan "düşme algılama" ve bazı Apple cihazlarında bulunan "çarpışma algılama" gibi özelliklere atıfta bulundu. Cook, "Bunlar sadece harika özellikler değil, aynı zamanda insanların hayatlarını kurtarıyorlar. Yapay zekayı çok büyük görüyoruz ve ürünlerimizde yapay zekayı çok dikkatli bir şekilde dokumaya devam edeceğiz." dedi.
Öte yandan Apple ve yapay zeka konusu biraz havada kalıyor. Geçtiğimiz ay Meta, Alphabet, Microsoft ve Amazon tarafından yapılan toplantılarda yapay zekadan toplam 168 kez bahsedildi. Cook ise Apple’ın ikinci mali çeyrek raporunun sunumunda yapay zekadan sadece bir kez bahsetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah