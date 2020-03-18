Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam!

Apple web sitesini güncelleyerek yeni iPad Pro ve yeni Macbook Air modellerini tanıttı. Yeni ürünlerin eklenmesiyle birlikte eski modellerin fiyatına da zam geldi.İlginizi Çekebilir Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi
3. nesil iPad Air 10.5 2019’un başlangıç fiyatı 3499 TL’den 3999 TL’ye çıktı. 256 GB hafızalı versiyonun fiyatı ise 4599 TL’den 5199 TL’ye yükseldi.
Benzer şekilde iPad Mini 2019’un da fiyatı arttı. 64 GB versiyonun fiyatı 2799 TL’den 3199 TL’ye, 256 versiyonun fiyatı 3699 TL’den 4399 TL’ye çıktı. iPad 10.2 2019 fiyatında değişiklik yapılmadı.
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Yeni nesil iPad Pro’nun tanıtılmasıyla birlikte eski iPad Pro satıştan kalktı. 1. nesil iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 5899 TL idi. 2. nesil iPad Pro’nun başlangıç fiyatı ise 6399 TL. Yeni nesil iPad Pro modellerinin Mayıs ayında gönderimine başlanacağı belirtiliyor.
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Apple, Türk halkını çözmüş. Bu şekilde zam yaparak; hem
ulaşılması zor, arzu nesnesi ürünlermiş algısı yaratıyor, hem de psikolojik olarak millete "kalite ucuz değildir" imajı veriyor.