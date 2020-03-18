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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam!

    Apple bugün yeni ürünlerini web sitesi üzerinden tanıttı. Yeni ürünlerin siteye eklenmesiyle birlikte iPad Air ve iPad Mini'ye zam geldi.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    1
    10
    iPad
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam!
    Tam Boyutta Gör

    Apple web sitesini güncelleyerek yeni iPad Pro ve yeni Macbook Air modellerini tanıttı. Yeni ürünlerin eklenmesiyle birlikte eski modellerin fiyatına da zam geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi

    3. nesil iPad Air 10.5 2019’un başlangıç fiyatı 3499 TL’den 3999 TL’ye çıktı. 256 GB hafızalı versiyonun fiyatı ise 4599 TL’den 5199 TL’ye yükseldi.

    Benzer şekilde iPad Mini 2019’un da fiyatı arttı. 64 GB versiyonun fiyatı 2799 TL’den 3199 TL’ye, 256 versiyonun fiyatı 3699 TL’den 4399 TL’ye çıktı. iPad 10.2 2019 fiyatında değişiklik yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    Yeni nesil iPad Pro’nun tanıtılmasıyla birlikte eski iPad Pro satıştan kalktı. 1. nesil iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 5899 TL idi. 2. nesil iPad Pro’nun başlangıç fiyatı ise 6399 TL. Yeni nesil iPad Pro modellerinin Mayıs ayında gönderimine başlanacağı belirtiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MS4343 2 gün en beğenilen
    Yukarıda arkadaş da demiş, Doları zaten 7 TL kabul ederek fiyatlandırmışlardı...



    Apple, Türk halkını çözmüş. Bu şekilde zam yaparak; hem

    ulaşılması zor, arzu nesnesi ürünlermiş algısı yaratıyor, hem de psikolojik olarak millete "kalite ucuz değildir" imajı veriyor.



    Yukarıda arkadaş da demiş, Doları zaten 7 TL kabul ederek fiyatlandırmışlardı... Apple, Türk halkını çözmüş. Bu şekilde zam yaparak; hem
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    Yanıtla +20
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    RedManetics 2 gün
    Doları 7 liradan baz alarak fiyat belirlemişlerdi zaten bu neyin zamı daha
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    Mr. Jingles 2 gün RedManetics
    Firmaların sık sık fiyat güncellememek ve ekonomik olarak tedbir almak amacıyla biraz daha yüksek kur üzerinden fiyat belirlediğini biliyoruz da 7 lira üzerinden hesapladığına dair kesin bir kanıtınız var mı?
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Blackrz (Ali Kara) 2 gün
    Geçtiğimiz dönem başı kulaklıkla beraber 2350ye gelmişti air 3. Zamanlamayı iyi tutturmuşuz 😄
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    aozgec 2 gün
    Türkiyede garanti 2 sene. Ancak geri kalan ülkelerde 1 sene. Fiyatlarda bunun da etkisi var.
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    suslu76 (suleyman u.) 2 gün
    Ben mi yanlis hesapliyorum? Eskiden su sekildeydi:
    3499/(499*1.18) = 5.94
    Yani dolari 5.94 hesaplamislardi. Simdi de bu sekilde:
    3999/(499*1.18) = 6.79
    Yani dolari 6.79 olarak hesaplamislar. Fazladan 1 senelik garanti maliyeti de ekstra.
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    MS4343 2 gün en beğenilen
    Yukarıda arkadaş da demiş, Doları zaten 7 TL kabul ederek fiyatlandırmışlardı...



    Apple, Türk halkını çözmüş. Bu şekilde zam yaparak; hem

    ulaşılması zor, arzu nesnesi ürünlermiş algısı yaratıyor, hem de psikolojik olarak millete "kalite ucuz değildir" imajı veriyor.



    Yanıtla +20
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün
    Apple' da sürekli dolar arttığı zaman ürünleri çıkartıyor ve fiyatlar zamlanıyor. Bir kere de kur az biraz düştüğünde ürünleri çıkar değil mi :(

    Not: Lütfen kuru Türkiye satış fiyatı / Amerikadaki satış fiyatı şeklinde yapmayın artık. Apple'ın fiyatları net anlayın arttık, fakiriz diye bize özel indirim beklemeyin.
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    RedManetics 2 gün
    Doları 7 liradan baz alarak fiyat belirlemişlerdi zaten bu neyin zamı daha
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    slymngbs48 (Süleyman Gebeş ) 2 gün
    İpadlara gelip iPhone’lara gelmemesi ilginç olmuş bir şok dalgası da ordan gelebilir
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Artik klise fiyatlari eski modellerinde hemen dusurulur kulturu ve beklentisi artik kalkmistir. Aslinda zam gereceksei sadece TL degersizlesmesiyle kaynakli. Yani Dolar cinsinden hep aynilar ...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün
    Dolar olmuş 6.5 tl normal bu zamlar.
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