iPhone 14 Pro ekranında yatay çizgi sorunu yaşanmaya başladı

Bazı iPhone 14 Pro ekranlarında yatay çizgi sorunu yaşanıyor
Yaşanan yatay çizgi sorunu şimdilik sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ortaya çıkmış durumda. Ekranda zaman zaman beliren yatay sarı ve yeşil çizgilerin donanım sorunu olup olmadığı belirsiz. Zira kullanıcı bilgilerine göre telefonunu yeni alanlarda da bu sorun görünmekte. Öte yandan sorunu yaşayanlar iOS 16.2 ile daha sıklaştığını bildiriyor ancak iOS 16’nın önceki sürümlerinde de bu sorunun bulunduğunu belirtiyorlar.
Sorunun kesin bir çözümü yok
Eğer iPhone 14 Pro sahibiyseniz ve ekranda beliren yatay çizgi sorunuyla karşı karşıyaysanız Always On Display (Hep Açık Ekran) özelliğini kapatmayı veya ekran zaman aşımını manuele almayı deneyebilirsiniz. Bu işlemler sonucunda bazı kullanıcılar yatay çizgi sorunun azaldığını aktarıyor.
Bununla birlikte bazı Reddit kullanıcıları sorunun LG’den kaynaklı olabileceğinden şüpheleniyor. Bilindiği üzere LG, iPhone 14 Pro modellerinin ekran tedarikçisi arasında yer alıyor ve sorunu yaşayanların belirttiğine göre problem ağırlıklı olarak LG üretimi panelleri kullanan modellerde ortaya çıkıyor. Ek olarak Apple şu anda iOS 16.3'ü geliştiriciler ve genel beta testçileri ile geliştirmeye devam ediyor ancak güncellemenin gelecek yılın başlarına kadar piyasaya çıkması beklenmiyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/12/22/iphone-14-pro-horizontal-lines-flashing/ https://www.reddit.com/r/iphone/comments/zlswzc/iphone_14_pro_max_horizontal_lines_across_screen/?sort=new Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d