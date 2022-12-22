iPhone 14 Pro ekranında yatay çizgi sorunu yaşanmaya başladı

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada ve bazı forumlarda iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max kullanıcıları, cihazlarını açtıklarında yanıp sönen, yatay çizgilerle karşılaştıklarını bildirmeye başladı. Sorunu yaşayan kullanıcılara göre bu sorunun neden kaynaklandığı veya nasıl düzeltileceği ise tamamen bir soru işareti.

Bazı iPhone 14 Pro ekranlarında yatay çizgi sorunu yaşanıyor

Yaşanan yatay çizgi sorunu şimdilik sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ortaya çıkmış durumda. Ekranda zaman zaman beliren yatay sarı ve yeşil çizgilerin donanım sorunu olup olmadığı belirsiz. Zira kullanıcı bilgilerine göre telefonunu yeni alanlarda da bu sorun görünmekte. Öte yandan sorunu yaşayanlar iOS 16.2 ile daha sıklaştığını bildiriyor ancak iOS 16’nın önceki sürümlerinde de bu sorunun bulunduğunu belirtiyorlar.

Tam Boyutta Gör Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak sorunu yaşayan kullanıcılar Apple Destek ve Store ile iletişime geçmiş ve cevaplar aramış durumda. Aktarılanlara göre Apple’ın mağaza ve destek ekibi sorunun bir iOS 16 hatası olduğunu ve düzeltileceğini, sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğunu belirtmiş.

Sorunun kesin bir çözümü yok

Eğer iPhone 14 Pro sahibiyseniz ve ekranda beliren yatay çizgi sorunuyla karşı karşıyaysanız Always On Display (Hep Açık Ekran) özelliğini kapatmayı veya ekran zaman aşımını manuele almayı deneyebilirsiniz. Bu işlemler sonucunda bazı kullanıcılar yatay çizgi sorunun azaldığını aktarıyor.

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Bununla birlikte bazı Reddit kullanıcıları sorunun LG’den kaynaklı olabileceğinden şüpheleniyor. Bilindiği üzere LG, iPhone 14 Pro modellerinin ekran tedarikçisi arasında yer alıyor ve sorunu yaşayanların belirttiğine göre problem ağırlıklı olarak LG üretimi panelleri kullanan modellerde ortaya çıkıyor. Ek olarak Apple şu anda iOS 16.3'ü geliştiriciler ve genel beta testçileri ile geliştirmeye devam ediyor ancak güncellemenin gelecek yılın başlarına kadar piyasaya çıkması beklenmiyor.

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iPhone 14 Pro ekranında yatay çizgi sorunu yaşanmaya başladı