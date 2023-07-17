Tam Boyutta Gör Apple, yuvarlanabilir veya kaydırılabilir ekrana sahip bir cihaz için patent başvurusunda bulundu. İlgili patent, iPhone, iPad, televizyonlar, masaüstü ekranlar ve araç gösterge panelleri gibi gelecekteki ürünlerin bu yeniliğe sahip olabileceğini gösteriyor. Öte yandan katlanabilir iPhone beklentisi de bu patent ile biraz daha sönükleşiyor.

Apple'dan yuvarlanabilir ekran patenti

Tam Boyutta Gör Apple nezdinde bu tarz patent haberleri belirli dönemlerde çıkıyor diyebiliriz. Tıpkı Vision Pro’da olduğu gibi bu tip cihazların söylentileri uzunca bir süre gündemde kalıyor zira Apple, “yeni” ürünleri piyasaya sürme konusunda pek aceleci davranan bir firma değil. Bu bağlamda patenti alınan yuvarlanabilir, esnek ekran patentinin de gerçeğe dönüşmesi zaman alabilir.

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Patente dönecek olursak, bahsedilen panelin rulo şeklinde katlanabileceği açıkça gösteriliyor. Bu noktada hem ekranın hem de cam tabakanın hem esnek hem de kırılmayacak kadar da dayanıklı olması gerekecek. Öte yandan bu şekilde yuvarlanan ekranlara uzak değiliz. LG, Samsung, OPPO ve Motorola gibi birçok şirket halihazırda yuvarlanabilir ekran sektörünü aktif olarak araştırıyor. Hatta LG, birden fazla satın alınabilir yuvarlanabilir TV üretti.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ise oldukça etkileyici görünen Motorola Moto Rizr modelini görmüştük. Bununla birlikte Apple’ın patent başvurusu şirketin vizyonunu anlamak açısından önemli. Elbette bu patentin bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği de tamamıyla belirsiz. Yuvarlanabilir ekranlı iPhone gelecek olsa bile Apple’ın şimdiye kadarki tutumunu göz önüne aldığımızda teknolojinin olgunlaşana kadar bekleyeceğini söylesek yanılmış olmayız.

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Apple’dan “yuvarlanabilir” ekranlı iPhone hamlesi