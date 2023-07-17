Apple’dan “yuvarlanabilir” ekranlı iPhone hamlesi

Apple'dan yuvarlanabilir ekran patenti
Patente dönecek olursak, bahsedilen panelin rulo şeklinde katlanabileceği açıkça gösteriliyor. Bu noktada hem ekranın hem de cam tabakanın hem esnek hem de kırılmayacak kadar da dayanıklı olması gerekecek. Öte yandan bu şekilde yuvarlanan ekranlara uzak değiliz. LG, Samsung, OPPO ve Motorola gibi birçok şirket halihazırda yuvarlanabilir ekran sektörünü aktif olarak araştırıyor. Hatta LG, birden fazla satın alınabilir yuvarlanabilir TV üretti.
Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ise oldukça etkileyici görünen Motorola Moto Rizr modelini görmüştük. Bununla birlikte Apple’ın patent başvurusu şirketin vizyonunu anlamak açısından önemli. Elbette bu patentin bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği de tamamıyla belirsiz. Yuvarlanabilir ekranlı iPhone gelecek olsa bile Apple’ın şimdiye kadarki tutumunu göz önüne aldığımızda teknolojinin olgunlaşana kadar bekleyeceğini söylesek yanılmış olmayız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)