Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina

    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm'un yıl sonuna doğru tanıtacağı yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875 ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı.
    2 sa.
    548
    23
    4
    Cep Tel...
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil amiral gemisi platformunu yılın son çeyreğinde tanıtacak. Snapdragon 875 adıyla piyasaya sürükecek olan yonga setini akıllı telefonlarda görmemiz ise 2021 yılının ilk çeyreğini bulabilir.

    Ayrıca Bkz. "Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek"

    2021 yılının akıllı telefonlarında kullanılacak

    Yeni nesil mobil platform hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, Snapdragon 875'in (SM8350) Lahaina kod adına sahip olduğunu açıkladı. Lahaina ismi, Hawaii adasındaki aynı adlı bir bölgeden geliyor. Önceki sızıntılarda Qualcomm'un yeni yonga setini Snapdragon 875 yerine Snapdragon 875G olarak isimlendirebileceği yönündeydi. Ancak şirketten henüz bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için şimdilik Snapdragon 875 isimlendirmesine sadık kalacağız.


    Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 875, 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Qualcomm'un bu yonga setinde Cortex X1 + Cortex A78 çekirdek mimari kombinasyonunu kullanacağı belirtilmiş. Makine öğrenimi kabiliyetinin daha yüksek olacağı Snapdragon 875, 2021 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarına güç verecek. Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un artık Snapdragon 875'de harici bir temel bant yongası kullanmayacağı, bunu işlemciyle birleştirerek performansta iyileştirmeler sunacağı da sızan bilgiler arasında.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    santhora (Murat Akpınar) 2 sa.
    Bakalım kimler lahana diye dalga geçicek:)
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa. en beğenilen
    :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    :) ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa.
    Snapdragon 875 sarması
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa. en beğenilen
    :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KodBükücü (Güray Sun) 2 sa. hareketliperde
    Daha tıklarken Lahana koymak aklıma geldi, Resmen 3 dk erken davranmışsın. Tebrik ediyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    santhora (Murat Akpınar) 2 sa.
    Bakalım kimler lahana diye dalga geçicek:)
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Minecraft içinde Windows 95 çalıştırıp ‘Doom’ oynamak artık mümkün 1 sa. Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti 1 sa. WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek 2 sa. Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina Sonraki Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı 3 sa. Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek 4 sa. Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor 5 sa. Zenith CHRONOMASTER REVIVAL MANUFACTURE EDITION satışa sunuldu 6 sa. iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti 7 sa. Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir 8 sa. Microsoft Surface Duo sertifikaları alındı, tanıtım yakın 9 sa. Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu 10 sa. Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada 11 sa. Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı 19 sa. 2020 Mercedes-Benz S-Serisi arka yolcular için de hava yastığı sunacak 20 sa. The Medium’dan oynanış videosu geldi 21 sa. FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı 22 sa. Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi 23 sa. PS VR'a özel Iron Man VR oynuyoruz! 23 sa. AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk 1 gün Kamu bankaları, 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarıldığını duyurdu 1 gün Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor 1 gün Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek 1 gün LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız