Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina

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Qualcomm her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil amiral gemisi platformunu yılın son çeyreğinde tanıtacak. Snapdragon 875 adıyla piyasaya sürükecek olan yonga setini akıllı telefonlarda görmemiz ise 2021 yılının ilk çeyreğini bulabilir.

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2021 yılının akıllı telefonlarında kullanılacak

Yeni nesil mobil platform hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, Snapdragon 875'in (SM8350) Lahaina kod adına sahip olduğunu açıkladı. Lahaina ismi, Hawaii adasındaki aynı adlı bir bölgeden geliyor. Önceki sızıntılarda Qualcomm'un yeni yonga setini Snapdragon 875 yerine Snapdragon 875G olarak isimlendirebileceği yönündeydi. Ancak şirketten henüz bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için şimdilik Snapdragon 875 isimlendirmesine sadık kalacağız.



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Yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 875,ile üretilecek. Qualcomm'un bu yonga setinde Cortex X1 + Cortex A78 çekirdek mimari kombinasyonunu kullanacağı. Makine öğrenimi kabiliyetinin daha yüksek olacağı Snapdragon 875, 2021 yılınınakıllı telefonlarına güç verecek. Tüm bunlara ek olarak Qualcomm'un artık Snapdragon 875'de harici bir temel bant yongası, bunu işlemciyle birleştirerekiyileştirmeler sunacağı da sızan bilgiler arasında.