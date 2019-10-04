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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı

    Teknoloji devi Apple'ın yaptığı yeni patent başvurusu, gelecek MacBook modellerinin gerçek gibi görünen ve hissettiren ekran tabanlı bir klavyeye sahip olabileceğine işaret ediyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı
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    Dün yayınlanan yeni bir Apple patent başvurusu, şirketin MacBook cihazlarda kullanmayı düşündüğü bir yeniliği anlatıyor. Patente göre Apple, mekanik klavyeler gibi gerçekçi görüntü ve yazma hissi veren ekran tabanlı bir klavye üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı"

    Apple tuşları sevmiyor

    Öncelikle Apple'ın bu patentinin şimdilik başvuru aşamasında olduğunu ve henüz alınmadığını not olarak belirtelim. Şirketin yıllar geçtikçe fiziksel düğmelerden uzaklaştığı düşünüldüğünde ise bu patent başvurusu daha da anlam kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Geliştirilen bu ekran tabanlı klavyedeki her tuşun, basma şiddetine ve gücüne göre mekanik klavye hissi vermesini sağlayan dokunsal geri bildirimler vereceği ifade ediliyor.

    Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı
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    Bu şekilde ekrandaki tuşların, adeta bir mekanik klavye tuşu gibi parmağınızı itebilecek ve ayrıca o doku ve hissi yaratacağı belirtilmiş. Diğer taraftan bakacak olursak da, MacBook modellerinde kullanılması planlanan bu klavye veya tuşlarda oluşacak bir problemin, kullanıcılara ne gibi sorunlar çıkarabileceği ve maliyeti  de tartışılması gereken bir konu. Zira mekanik klavyemiz bozulduğunda bütçemize göre alternatifler mevcut fakat Apple'ın ekran tabanlı klavyelerinde ise böyle bir seçeneğin olmayacağını söyleyebiliriz.



    https://www.engadget.com/2019/10/03/apple-patent-describes-electrostatic-touchscreen-keyboards-you-c/ Yorum Yaz
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    surfer 3 gün
    tabletlerde güzel olur bu aslında
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    DH Misafiri 4 gün
    Mekanik klavye varken neden 'mekanik klavye hissi veren' bir şeye ihtiyaç var ki?
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    CoreXXX 1 hf.
    acaba mekanik sevmeyen yumuşak tuşlu tassarıma felan geçebiliyormu. veya başka bir tasarım. öyle ise güzel bir teknoloji ama biraz tuzlu olabilir
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