Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı

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Dün yayınlanan yeni bir Apple patent başvurusu, şirketin MacBook cihazlarda kullanmayı düşündüğü bir yeniliği anlatıyor. Patente göre Apple, mekanik klavyeler gibi gerçekçi görüntü ve yazma hissi veren ekran tabanlı bir klavye üzerinde çalışıyor.

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Apple tuşları sevmiyor

Öncelikle Apple'ın bu patentinin şimdilik başvuru aşamasında olduğunu ve henüz alınmadığını not olarak belirtelim. Şirketin yıllar geçtikçe fiziksel düğmelerden uzaklaştığı düşünüldüğünde ise bu patent başvurusu daha da anlam kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Geliştirilen bu ekran tabanlı klavyedeki her tuşun, basma şiddetine ve gücüne göre mekanik klavye hissi vermesini sağlayan dokunsal geri bildirimler vereceği ifade ediliyor.

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Bu şekilde ekrandaki tuşların, adeta bir mekanik klavye tuşu gibi parmağınızı itebilecek ve ayrıca o doku ve hissi yaratacağı belirtilmiş. Diğer taraftan bakacak olursak da, MacBook modellerinde kullanılması planlanan bu klavye veya tuşlarda oluşacak bir problemin, kullanıcılara ne gibi sorunlar çıkarabileceği ve maliyeti de tartışılması gereken bir konu. Zira mekanik klavyemiz bozulduğunda bütçemize göre alternatifler mevcut fakat Apple'ın ekran tabanlı klavyelerinde ise böyle bir seçeneğin olmayacağını söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2019/10/03/apple-patent-describes-electrostatic-touchscreen-keyboards-you-c/