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    Apple'dan el hareketlerini algılayan akıllı yüzük: Patent görüntüsü

    Apple, 3 yıl önce iPhone'u dokunmadan kontrol edebileceği öne sürülen bir akıllı yüzük üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Kendisi yeni bir patent daha aldı. Çok boyutlu bir kontrol mekanizması geliyor.
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    Akıllı yüzük Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bir karma gerçeklik kulaklığı projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Buna ek olarak merkezi Cupertino'da olan bu firmanın bir kez daha akıllı yüzük için patent aldığı ortaya çıktı. Patentin görüntüsü yayımlandı.

     

    Apple akıllı yüzük patentleriyle ne yapmayı düşünüyor?

    2019'daki patent başvurusuna konu olan ilgili akıllı yüzükte bir işlemci, bir mikrofon, bir kablosuz bağlantı modülü ve küçük bir dokunmatik yüzeyin yer aldığını görmüştük. Ayrıca bu cihazda el hareketlerini kayıt etmek için sensörler ve navigasyon mekanizmaları var.

    Bu yüzüğün ise Apple'ın tasarladığı karma gerçeklik (AR/VR) kulaklığını kontrol edebileceği söyleniyor. Kendisinin Oura marka akıllı yüzükten farkı kulaklıkla uyumlu bir şekilde çalışması. Zira Oura'nın yüzüğü kullanıcıların biyometrik kimliği ile ilgili olan bilgileri depoluyor.

    Yayımlanan patent görüntüsüne bir göz attığımızda bu akıllı yüzüğün işaret parmağına takıldığında kıstırma hareketi eşliğinde bir kare şeklinde sinyal oluşturduğunu görüyoruz. Bu eylem muhtemelen kulaklıkla etkileşime girerken kullanılması gereken belirli komutlar ile ilgili.

    Akıllı yüzük Tam Boyutta Gör
    İşaret parmağının orta parmak ile kıstırma hareketini yapması dışında yine aynı parmağın bu sefer baş parmakla olan ilişkisi de dikkat çekiyor. Bu hareket de Meta'nın Quest Pro isimli ürününe benzeyen başka cihazlarla etkileşime girebileceğimiz anlamına geliyor.

    Patent görseline göre birden fazla yüzük takılıp kullanılabiliyor. Apple'ın bu patenti alması bu ürünü üretip piyasaya süreceği hakkında garanti vermiyor. Bu bağlamda yeni akıllı yüzüğün marketlerdeki yerini alıp almayacağı garanti olmadığı için kendisinin çıkış tarihini henüz bilmiyoruz.

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