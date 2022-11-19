Apple'dan el hareketlerini algılayan akıllı yüzük: Patent görüntüsü

Apple akıllı yüzük patentleriyle ne yapmayı düşünüyor?
2019'daki patent başvurusuna konu olan ilgili akıllı yüzükte bir işlemci, bir mikrofon, bir kablosuz bağlantı modülü ve küçük bir dokunmatik yüzeyin yer aldığını görmüştük. Ayrıca bu cihazda el hareketlerini kayıt etmek için sensörler ve navigasyon mekanizmaları var.
Bu yüzüğün ise Apple'ın tasarladığı karma gerçeklik (AR/VR) kulaklığını kontrol edebileceği söyleniyor. Kendisinin Oura marka akıllı yüzükten farkı kulaklıkla uyumlu bir şekilde çalışması. Zira Oura'nın yüzüğü kullanıcıların biyometrik kimliği ile ilgili olan bilgileri depoluyor.
Yayımlanan patent görüntüsüne bir göz attığımızda bu akıllı yüzüğün işaret parmağına takıldığında kıstırma hareketi eşliğinde bir kare şeklinde sinyal oluşturduğunu görüyoruz. Bu eylem muhtemelen kulaklıkla etkileşime girerken kullanılması gereken belirli komutlar ile ilgili.
Patent görseline göre birden fazla yüzük takılıp kullanılabiliyor. Apple'ın bu patenti alması bu ürünü üretip piyasaya süreceği hakkında garanti vermiyor. Bu bağlamda yeni akıllı yüzüğün marketlerdeki yerini alıp almayacağı garanti olmadığı için kendisinin çıkış tarihini henüz bilmiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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