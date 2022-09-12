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    Apple, gelecekteki telefonlarında Pro Max modelinin ismini değiştirebilir

    Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor. Serinin en iyi telefonunu iPhone 15 Pro Max ismiyle bekliyorduk. Ancak bu isimlendirme yerini Ultra'ya bırakabilir.
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    Apple, gelecekteki telefonlarında Pro Max modelini kaldırabilir
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    iPhone 14 serisi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı seçenekle tanıtılmıştı. Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 15 serisinin en iyi telefonunu iPhone 15 Pro Max ismiyle tanıtmasını bekliyorduk. Ancak bu isimlendirme gelecek yıldan itibaren değişebilir.

    Gelecekteki Pro Max modelleri yerini Ultra'ya bırakabilir

    İki endüstri analisti, Apple'ın iPhone 15 serisinin en iyi telefonunu iPhone 15 Pro Max olarak değil iPhone 15 Ultra olarak yeniden adlandırabileceğini öne sürdü. Analist Mark Gurman, Apple'ın üst düzey telefonunu "Pro Max" yerine "Ultra" olarak yeniden adlandırmasının mantıklı olacağını söyledi. Yeniden adlandırmanın çok daha basit olacağını ve şirketin M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra Mac yongalarında bildirildiği gibi Apple'ın en yeni adlandırma stratejisine daha iyi uyacağını söyledi.

    Bir gün sonra ise analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 standart modelleri arasında Pro sevkiyat dağıtımını ve yeni iPhone ASP'yi artırmak için daha fazla farklılaşma yaratacağına inandığını söyleyerek tweet attı. 

    Apple tarafından böyle bir açıklama yapılmasa da analist Ming-Chi Kuo'nun tweet'inde iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro arasında fark yaratmaya başlayacak sözleri iddiaları güçlendirdi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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