Apple, gelecekteki telefonlarında Pro Max modelinin ismini değiştirebilir

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iPhone 14 serisi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 farklı seçenekle tanıtılmıştı. Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 15 serisinin en iyi telefonunu iPhone 15 Pro Max ismiyle tanıtmasını bekliyorduk. Ancak bu isimlendirme gelecek yıldan itibaren değişebilir.

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Gelecekteki Pro Max modelleri yerini Ultra'ya bırakabilir

İki endüstri analisti, Apple'ın iPhone 15 serisinin en iyi telefonunu iPhone 15 Pro Max olarak değil iPhone 15 Ultra olarak yeniden adlandırabileceğini öne sürdü. Analist Mark Gurman, Apple'ın üst düzey telefonunu "Pro Max" yerine "Ultra" olarak yeniden adlandırmasının mantıklı olacağını söyledi. Yeniden adlandırmanın çok daha basit olacağını ve şirketin M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra Mac yongalarında bildirildiği gibi Apple'ın en yeni adlandırma stratejisine daha iyi uyacağını söyledi.

Bir gün sonra ise analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 standart modelleri arasında Pro sevkiyat dağıtımını ve yeni iPhone ASP'yi artırmak için daha fazla farklılaşma yaratacağına inandığını söyleyerek tweet attı.

Apple tarafından böyle bir açıklama yapılmasa da analist Ming-Chi Kuo'nun tweet'inde iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro arasında fark yaratmaya başlayacak sözleri iddiaları güçlendirdi.

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Apple, gelecekteki telefonlarında Pro Max modelini kaldırabilir