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    Yeni nesil iPhone'larda Dynamic Island çentiği kademeli olarak küçültülecek

    Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde kullandığı Dynamic Island'a alışmamız gerekecek. Zira bu etkileşimli çentik, birkaç yeni nesil iPhone modelinde daha kullanılacak.
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    Yeni nesil iPhone'larda Dynamic Island çentiği küçültülecek
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    Apple dün iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i içeren iPhone 14 serisi cep telefonlarını tanıttı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus tanıdık bir çentik tasarımına sahipken, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Dynamic Island adı verilen yeni bir çentikle geldi.

    Tüm iPhone 15 modelleri Dynamic Island ile gelebilir 

    Gelen yeni bilgilere göre Dynamic Island çözümü iPhone'un önümüzdeki birkaç neslinde kullanılacak ve kademeli olarak geliştirilecek. Sızan bilgiler, Dynamic Island'ın nesilden nesile adım adım küçüleceği yönünde. Apple'ın da önceki çentiklerde de aynı şeyi yaptığını hatırlayın.

    Tahminlerinde nadiren yanılan Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch'ün kurucusu Ross Young, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 15 serisinin dört modelinin de Dynamic Island çentik kullanacağını iddia ediyor. Apple'ın imzası haline gelmiş olan meşhur "eski çentik" ise artık yeni nesil iPhone modellerinde yer bulamayacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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