Yeni nesil iPhone'larda Dynamic Island çentiği kademeli olarak küçültülecek

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Apple dün iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'i içeren iPhone 14 serisi cep telefonlarını tanıttı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus tanıdık bir çentik tasarımına sahipken, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Dynamic Island adı verilen yeni bir çentikle geldi.

iPhone 14 Pro'daki etkileşimli çentik, Honor V20'de uygulanmış 5 sa. önce eklendi

Tüm iPhone 15 modelleri Dynamic Island ile gelebilir

Gelen yeni bilgilere göre Dynamic Island çözümü iPhone'un önümüzdeki birkaç neslinde kullanılacak ve kademeli olarak geliştirilecek. Sızan bilgiler, Dynamic Island'ın nesilden nesile adım adım küçüleceği yönünde. Apple'ın da önceki çentiklerde de aynı şeyi yaptığını hatırlayın.

Tahminlerinde nadiren yanılan Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch'ün kurucusu Ross Young, Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 15 serisinin dört modelinin de Dynamic Island çentik kullanacağını iddia ediyor. Apple'ın imzası haline gelmiş olan meşhur "eski çentik" ise artık yeni nesil iPhone modellerinde yer bulamayacak.

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Yeni nesil iPhone'larda Dynamic Island çentiği küçültülecek