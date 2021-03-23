Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir

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Apple'ın Apple Glass veya benzeri aygıtlarda bilgi görüntülemeyle ilgili çok sayıda patenti ve patent başvurusu mevcut. Örneğin, bir Apple Store'da iki öğeyi elinize aldığınızda, gözlükteki ekranda farklılıkların ve benzerliklerin bir madde işaretleri listesi şeklinde görünmesi gibi. Şirket ayrıca gerçekçi çevreleyen ses efektlerine dayanan 3 boyutlu ses teknolojisini de araştırıyor. Şimdi ise şirketin Apple AR araştırmalarına 3D deneyimini geliştirebilecek olan bir patent eklendi.

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İngiliz mucitler Richard J. Topliss ve Michael David Simmonds'un "sahne kamerası", "Apple Glass"daki görüntüleri holografik resimlerle tamamlamak üzerine kurulu. Amaç ise kullanıcıların fiziksel olarak o ortamda olduklarını hissetmelerini sağlamak olarak açıklanıyor.

Patentte sanal gerçeklik sistemleri, derinlik yanılsaması yaratmak için kullanıcılara stereoskopik sahneler gösterebileceği belirtiliyor. Yani bir bilgisayar, sahne içeriğini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak kullanıcının bu sahnenin içinde hareket ettiği yanılsamasını sağlayabilecek.

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Kullanıcının, görüntüleri bir sanal gerçeklik sistemi aracılığıyla görüntülediğinde, sahneler içinde birinci şahıs bakış açısından hareket ediyormuş gibi hissedebileceği de belirtilmiş. Karma gerçekliğin (MR), bir kullanıcının gerçek ortamına ilişkin görüşünü artırmak veya buna sanal içerik eklemek için bilgisayarda oluşturulan bilgileri (sanal içerik olarak adlandırılıyor) gerçek dünya görünümleriyle birleştiren artırılmış gerçeklik (AR) sistemlerinden bir spektrumu kapsayacağı ifade ediliyor.

Patent, diğer "Apple Glass" sistemlerinin sanal nesneleri nasıl sunacağını belirtmiyor. Bu nedenle de holografik bir sistemin önceki tasarımlara nasıl uyacağı açık değil. Bununla birlikte bu proje, Apple'ın "sahne kamerası" dediği şeyi yaratmak için gözlüklerin yan tarafına projektörlerin monte edilmesini amaçlıyor.

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Sanal ortamı kullanıcının gözünden gösterecek

Apple'a göre kullanıcı perspektifinin daha doğru bir temsilini elde etmek için sahne kamerası, MR başlığının yan tarafında olması ve merceğin iç yüzeyine bakması gerekiyor. Lens, kullanıcının gözüne yönlendirilen sahneden gelen ışığın bir kısmını sahne kamerasına kıran bir veya daha fazla iletim hologramı ile kaydedilmiş bir holografik ortam içecek. Bu sayede de sahne kamerası çevrenin görüntülerini büyük ölçüde aynı şekilde yakalayarak, kullanıcının gözü gibi bir perspektif oluşmasını sağlayacak.

Daha sonra görüntüleri gerçek dünyada mevcutmuş gibi görünecek şekilde sunmak için kullanıcı tarafından görüldüğü gibi şekliyle gerçek dünyayı yakalayacak. Kullanıcı hareket ettikçe de sahne kamerası gerçek bir 3D ortamı daha iyi taklit etmek için görüntüleri değiştirecek.

Görüntüler, örneğin sahnedeki kenarları ve nesneleri bulmak için analiz edilebilir diye devam ediyor patent. Bazı uygulamalarda da görüntüler, sahne için derinlik bilgisini belirlemek için analiz edilebilecek. Analizden elde edilen bilgiler, örneğin sanal içeriğin, doğrudan retina tarafından sağlanan karma gerçeklik görünümünde uygun yerlere yerleştirmek için kullanılabilecek.

Patentin çoğu, gözlüğün yan tarafına monte edilmiş projektörlerin veya diğer cihazların neden olduğu potansiyel sorunların çözümüyle ilgili bilgiler içeriyor. Örneğin Apple'ın istenmeyen doğrudan ışığın sahne kamerasına ulaşmasını durdurmak için, iletim hologramı çalışma dalga boyu dışındaki tüm doğrudan görüş dalga boylarını engellemek için, iletim hologramı dalga boylarına ayarlanmış bir bant geçiş filtresi kullanılabilir" diyor.

Bu, Apple'ın 3D ile ilgili ilk patent veya patent başvurusu değil. Şirket daha önce bir iPhone'dan, 3D haritalama verilerinin sağlanması ile ilgili bir patent almıştı.

https://appleinsider.com/articles/21/03/23/apple-glass-may-use-holograms-to-create-3d-virtual-objects

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