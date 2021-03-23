Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir

    Apple önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği AR cihazlarında, artırılmış gerçeklik deneyimini daha iyi bir hale getirmek için hologram teknolojisinden faydalanabilir.
    23 Mart 2021, 23:30 (1 sa.)
    156
    12
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın Apple Glass veya benzeri aygıtlarda bilgi görüntülemeyle ilgili çok sayıda patenti ve patent başvurusu mevcut. Örneğin, bir Apple Store'da iki öğeyi elinize aldığınızda, gözlükteki ekranda farklılıkların ve benzerliklerin bir madde işaretleri listesi şeklinde görünmesi gibi. Şirket ayrıca gerçekçi çevreleyen ses efektlerine dayanan 3 boyutlu ses teknolojisini de araştırıyor. Şimdi ise şirketin Apple AR araştırmalarına 3D deneyimini geliştirebilecek olan bir patent eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu"

    İngiliz mucitler Richard J. Topliss ve Michael David Simmonds'un "sahne kamerası", "Apple Glass"daki görüntüleri holografik resimlerle tamamlamak üzerine kurulu. Amaç ise kullanıcıların fiziksel olarak o ortamda olduklarını hissetmelerini sağlamak olarak açıklanıyor.

    Patentte sanal gerçeklik sistemleri, derinlik yanılsaması yaratmak için kullanıcılara stereoskopik sahneler gösterebileceği belirtiliyor. Yani bir bilgisayar, sahne içeriğini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak kullanıcının bu sahnenin içinde hareket ettiği yanılsamasını sağlayabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor

    Kullanıcının, görüntüleri bir sanal gerçeklik sistemi aracılığıyla görüntülediğinde, sahneler içinde birinci şahıs bakış açısından hareket ediyormuş gibi hissedebileceği de belirtilmiş. Karma gerçekliğin (MR), bir kullanıcının gerçek ortamına ilişkin görüşünü artırmak veya buna sanal içerik eklemek için bilgisayarda oluşturulan bilgileri (sanal içerik olarak adlandırılıyor) gerçek dünya görünümleriyle birleştiren artırılmış gerçeklik (AR) sistemlerinden bir spektrumu kapsayacağı ifade ediliyor.

    Patent, diğer "Apple Glass" sistemlerinin sanal nesneleri nasıl sunacağını belirtmiyor. Bu nedenle de holografik bir sistemin önceki tasarımlara nasıl uyacağı açık değil. Bununla birlikte bu proje, Apple'ın "sahne kamerası" dediği şeyi yaratmak için gözlüklerin yan tarafına projektörlerin monte edilmesini amaçlıyor.

    Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir
    Tam Boyutta Gör

    Sanal ortamı kullanıcının gözünden gösterecek

    Apple'a göre kullanıcı perspektifinin daha doğru bir temsilini elde etmek için sahne kamerası, MR başlığının yan tarafında olması ve merceğin iç yüzeyine bakması gerekiyor. Lens, kullanıcının gözüne yönlendirilen sahneden gelen ışığın bir kısmını sahne kamerasına kıran bir veya daha fazla iletim hologramı ile kaydedilmiş bir holografik ortam içecek. Bu sayede de sahne kamerası çevrenin görüntülerini büyük ölçüde aynı şekilde yakalayarak, kullanıcının gözü gibi bir perspektif oluşmasını sağlayacak.

    Daha sonra görüntüleri gerçek dünyada mevcutmuş gibi görünecek şekilde sunmak için kullanıcı tarafından görüldüğü gibi şekliyle gerçek dünyayı yakalayacak. Kullanıcı hareket ettikçe de sahne kamerası gerçek bir 3D ortamı daha iyi taklit etmek için görüntüleri değiştirecek.

    Görüntüler, örneğin sahnedeki kenarları ve nesneleri bulmak için analiz edilebilir diye devam ediyor patent. Bazı uygulamalarda da görüntüler, sahne için derinlik bilgisini belirlemek için analiz edilebilecek. Analizden elde edilen bilgiler, örneğin sanal içeriğin, doğrudan retina tarafından sağlanan karma gerçeklik görünümünde uygun yerlere yerleştirmek için kullanılabilecek.

    Patentin çoğu, gözlüğün yan tarafına monte edilmiş projektörlerin veya diğer cihazların neden olduğu potansiyel sorunların çözümüyle ilgili bilgiler içeriyor. Örneğin Apple'ın istenmeyen doğrudan ışığın sahne kamerasına ulaşmasını durdurmak için, iletim hologramı çalışma dalga boyu dışındaki tüm doğrudan görüş dalga boylarını engellemek için, iletim hologramı dalga boylarına ayarlanmış bir bant geçiş filtresi kullanılabilir" diyor.

    Bu, Apple'ın 3D ile ilgili ilk patent veya patent başvurusu değil. Şirket daha önce bir iPhone'dan, 3D haritalama verilerinin sağlanması ile ilgili bir patent almıştı.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/23/apple-glass-may-use-holograms-to-create-3d-virtual-objects
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için
    3 sa.
    OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran
    5 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Doom Eternal yönetmeni anlatılacak daha fazla Doom hikayesinin olduğunu söyledi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple Glass, sanal 3D nesneler oluşturmak için hologram teknolojisi kullanabilir Sonraki Samsung Galaxy Note bitiyor mu ? | Nihayet sessizlik bozuldu 2 sa. Dimensity 700'den güç alan Vivo Y72 5G piyasaya sürüldü 2 sa. Black Widow doğrudan Disney Plus'a geliyor: İşte yayın tarihi 2 sa. Yarış oyunu Project Cars GO, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 3 sa. John Wick 4 ve John Wick 5 için beklenmedik senarist değişikliği 3 sa. Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için 4 sa. Yeni Hyundai Bayon'un Avrupa fiyatı belli oldu 4 sa. Amazon Bahar Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri - 23 Mart 4 sa. BluTV'nin yeni yerli dizisi Yeşilçam'ın yayın tarihi açıklandı 5 sa. Yeni Nissan Z, tanıtım öncesi sızıntı görsellerle ortaya çıktı 5 sa. OnePlus ilk akıllı saatini gururla sunar 5 sa. Apple katlanabilir iPhone için karmaşık menteşe sistemi planlıyor 5 sa. OnePlus 9R tanıtıldı: Uygun fiyatlı amiral gemisi 5 sa. OnePlus 9 ve 9 Pro tanıtıldı: Snapdragon 888 işlemci, Hasselblad kamera, 120Hz ekran 6 sa. realme C25 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak" 6 sa. Xbox Game Pass için büyük iddia! Ubisoft+ da Game Pass'e eklenebilir 7 sa. iPhone 13 de satış rekorları kırabilir 7 sa. Apple ve araç üreticilerine kötü haber: Renesas yonga tesislerinde yangın 8 sa. Resmi Gazete’ye anında bildirim özelliği eklendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız