Apple Haritalar’daki problemli sınırlarda daha dikkatli olacak

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Kırım’ı Rus sınırları içerisinde göstermesiyle dikkat çeken Apple Haritalar, firmadan bir açıklama gelmesine sebep oldu. Bu açıklamada, firmanın problemli sınırlara yönelik daha dikkatli olacağı söyleniyor.

Kırım’da yaşayanlar için Haritalar’da düzenlemeyi yapıp bölgeyi Ukrayna toprağı olarak gösteren Apple, Rusya’da hâlâ bölgeyi Rus toprağı olarak gösterecek. Bu konuda Rus yetkililerle uzun zaman tartıştığı ve ortak nokta bulmaya çalıştığı anlaşılan Apple, aslına bakarsanız biraz zor durumda. Baskıcı rejimlere sahip ülkelere karşı şimdiye kadar karşıt tutum alan Apple, bu pazarlardan çıksa da hükümetin tutumu değişmeyeceği ve halkın Apple ürünlerine erişimini yasaklayacağı için uzlaşmayı tercih ediyor.

Apple yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, uygulamada sınırları işaretlerken uluslararası ve ilgili Amerikan yasalarının dışında ülkelerin iç hukuklarını da dikkate alıyoruz denildi. Bu konuda bir çatışma tespit edildiğinde ise gerekli düzenlemeler yapılıyor.

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Geçtiğimiz ay Hong Kong’ta protestocular tarafından kullanılan bir uygulamayı da App Store’dan kaldırmasıyla dikkat çeken Apple, sanıyoruz ki pazar payındaki düşüşün etkisiyle güçsüzleşiyor ve hükümetlerle karşı gelme yeteneğini kaybediyor. Bu durum, biz kullanıcılar için sadece olumsuz bir etki yaratacak gibi görünüyor.