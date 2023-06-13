Tam Boyutta Gör iPhone’lar için bu hafta veya önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen iOS 16.5.1 sürümünün yeni özellikler yerine genel hata düzeltmeleri, kararlılık iyileştirmeleri ve güvenlik yaması içeren ara bir güncelleme olması bekleniyor.

iOS 16.5 yüklü iPhone’larda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; pilin çok hızlı tükenmesi. WiFi bağlantısının rastgele kesilmesi, Apple hava durumu uygulamasının yanlış veriler göstermesi, Apple Lightning USB 3 kamera adaptörünün çalışmayı durdurması gibi iOS 16.5 sürümünde karşılaşılan, düzeltilmesi gereken çok fazla sorun var.

iOS 17 Dev Beta çıktı: iOS 17 Developer Beta nasıl yüklenir? 1 hf. önce eklendi

Apple, bu ayın başlarında tüm aktif iPhone’ların %81’inde iOS 16 sürümünün yüklü olduğunu açıklamıştı. iOS 17’nin ilk betası iPhone XS ve daha yeni modeller için ücretsiz olarak geçtiğimiz hafta WWDC sırasında yayınlandı.

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Apple, hataları düzelten iOS 16.5.1 güncellemesini yayınlayacak