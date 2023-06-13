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    Anlık Bildirim

    Apple, hataları düzelten iOS 16.5.1 güncellemesini yayınlayacak

    Apple'ın iOS 17 public beta sürümünden önce, iPhone kullanıcılarının yaşadığı çeşitli hataları gideren iOS 16.5.1 güncellemesini yayınlayacağı söyleniyor.       
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    apple ios 16.5.1 güncellemesini yayınlayacak Tam Boyutta Gör
    iPhone’lar için bu hafta veya önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen iOS 16.5.1 sürümünün yeni özellikler yerine genel hata düzeltmeleri, kararlılık iyileştirmeleri ve güvenlik yaması içeren ara bir güncelleme olması bekleniyor.

    iOS 16.5 yüklü iPhone’larda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; pilin çok hızlı tükenmesi. WiFi bağlantısının rastgele kesilmesi, Apple hava durumu uygulamasının yanlış veriler göstermesi, Apple Lightning USB 3 kamera adaptörünün çalışmayı durdurması gibi iOS 16.5 sürümünde karşılaşılan, düzeltilmesi gereken çok fazla sorun var.

    Apple, bu ayın başlarında tüm aktif iPhone’ların %81’inde iOS 16 sürümünün yüklü olduğunu açıklamıştı. iOS 17’nin ilk betası iPhone XS ve daha yeni modeller için ücretsiz olarak geçtiğimiz hafta WWDC sırasında yayınlandı.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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