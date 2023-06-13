Apple, hataları düzelten iOS 16.5.1 güncellemesini yayınlayacak

iOS 16.5 yüklü iPhone’larda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; pilin çok hızlı tükenmesi. WiFi bağlantısının rastgele kesilmesi, Apple hava durumu uygulamasının yanlış veriler göstermesi, Apple Lightning USB 3 kamera adaptörünün çalışmayı durdurması gibi iOS 16.5 sürümünde karşılaşılan, düzeltilmesi gereken çok fazla sorun var.
Apple, bu ayın başlarında tüm aktif iPhone’ların %81’inde iOS 16 sürümünün yüklü olduğunu açıklamıştı. iOS 17’nin ilk betası iPhone XS ve daha yeni modeller için ücretsiz olarak geçtiğimiz hafta WWDC sırasında yayınlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi