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    Apple hisseleri yapay zeka tanıtımının ardından rekor seviyeye ulaştı

    Apple hisseleri, yeni yapay zeka özelliklerinin duyurulduğu WWDC 2024 etkinliğinin hemen ardından rekor kırdı. Hisseler bir gün içinde tam yüzde 7 oranında arttı.
    Apple hisseleri yapay zeka tanıtımının ardından rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Apple hisseleri, iPhone da dahil olmak üzere cihazlarının çekiciliğini "Apple Intelligence" çatısı altında artırmayı amaçlayan yeni yapay zeka özelliklerini sunduktan bir gün sonra, Salı günü piyasa kapanışında yüzde 7'den fazla artış göstererek rekor bir seviyeye ulaştı.

    Apple hisseleri WWDC 2024 etkinliği sonrası rekor kırdı

    Bu yükseliş, Apple'ın birinci sınıf tüketici cihazlarının zayıf satışlarıyla boğuştuğu bir dönemde bu yıl S&P 500 endeksine göre düşük performans sergileyen hisse senedi için bir nefes alma vesilesi oldu. 

    Apple, mevcut hisse senedi fiyatı olan 207 doları korursa piyasa değerine 200 milyar doların daha iyi bir kısmını ekleyecek. 3,18 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi Microsoft'un piyasa değeri ise on milyarlarca dolar geride.

    Yapay zeka uygulamalarındaki patlamanın en büyük destekçisi ve piyasa değeri açısından üçüncü sırada yer alan Nvidia'nın serveti ise 2,97 trilyon dolar. Apple, WWDC 2024 etkinliğinde, daha geniş yelpazedeki sorguları yanıtlayabilen ve öncekine göre daha karmaşık görevleri yerine getirebilen geliştirilmiş bir Siri sanal asistanını duyurdu.

    Apple, iPhone'lar, iPad'ler ve Mac bilgisayarlar için en son işletim sistemleriyle birlikte gönderilecek uygulamaları ve çeşitli yapay zeka özelliklerini tanıttı. En az 13 analist, geliştirici etkinliğinin ardından Apple hisselerine ilişkin fiyat hedeflerini yükseltti ve şirketin sonbaharda yeni bir iPhone serisini duyurmaya hazırlanırken en son özelliklerin yeni satın alımları teşvik edebileceğini söyledi.

    Gartner analisti Tuong Nguyen, "Apple, bir sonraki bilgi işlem, arayüz ve deneyim çağını mümkün kılmak için platformunu ve cihazlarını geliştirmeye yatırım yaptığını gösteriyor" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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