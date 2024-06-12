Apple hisseleri yapay zeka tanıtımının ardından rekor seviyeye ulaştı

Tam Boyutta Gör Apple hisseleri, iPhone da dahil olmak üzere cihazlarının çekiciliğini "Apple Intelligence" çatısı altında artırmayı amaçlayan yeni yapay zeka özelliklerini sunduktan bir gün sonra, Salı günü piyasa kapanışında yüzde 7'den fazla artış göstererek rekor bir seviyeye ulaştı.

Apple hisseleri WWDC 2024 etkinliği sonrası rekor kırdı

Bu yükseliş, Apple'ın birinci sınıf tüketici cihazlarının zayıf satışlarıyla boğuştuğu bir dönemde bu yıl S&P 500 endeksine göre düşük performans sergileyen hisse senedi için bir nefes alma vesilesi oldu.

Apple, mevcut hisse senedi fiyatı olan 207 doları korursa piyasa değerine 200 milyar doların daha iyi bir kısmını ekleyecek. 3,18 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi Microsoft'un piyasa değeri ise on milyarlarca dolar geride.

Apple'ın yapay zekalı görsel özelliği çok fazla enerji harcıyor 13 sa. önce eklendi

Yapay zeka uygulamalarındaki patlamanın en büyük destekçisi ve piyasa değeri açısından üçüncü sırada yer alan Nvidia'nın serveti ise 2,97 trilyon dolar. Apple, WWDC 2024 etkinliğinde, daha geniş yelpazedeki sorguları yanıtlayabilen ve öncekine göre daha karmaşık görevleri yerine getirebilen geliştirilmiş bir Siri sanal asistanını duyurdu.

Apple, iPhone'lar, iPad'ler ve Mac bilgisayarlar için en son işletim sistemleriyle birlikte gönderilecek uygulamaları ve çeşitli yapay zeka özelliklerini tanıttı. En az 13 analist, geliştirici etkinliğinin ardından Apple hisselerine ilişkin fiyat hedeflerini yükseltti ve şirketin sonbaharda yeni bir iPhone serisini duyurmaya hazırlanırken en son özelliklerin yeni satın alımları teşvik edebileceğini söyledi.

Gartner analisti Tuong Nguyen, "Apple, bir sonraki bilgi işlem, arayüz ve deneyim çağını mümkün kılmak için platformunu ve cihazlarını geliştirmeye yatırım yaptığını gösteriyor" dedi.

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Apple hisseleri yapay zeka tanıtımının ardından rekor kırdı