Apple'ın yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği çok fazla enerji harcıyor

Apple'ın yeni özel emojisi iklim maliyetleriyle birlikte geliyor
Üretken yapay zeka herkesin bildiği gibi yüksek enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmına yol açtığı anlamına gelir. Yapay zeka yarışı şimdiden bazı şirketlerin karbon ayak izlerini büyütmeye başladı. Artık yapay zeka tarafından oluşturulan yeni meyve emoji çeşitleri ve taslaklarının soruna katkıda bulunması oldukça muhtemel.
Apple WWDC 2024'te "Apple Intelligence" başlığı altında yeni yapay zeka özellikleri paketini duyurdu. Bildirimleri sıralamak ve kullanıcıların e-posta yazmasına yardımcı olmaktan Siri'yi daha akıllı hale getirmeye kadar Apple'ın günlük ekran yaşamına yapay zeka eklemesinin her türlü yolu mevcut.
Apple ayrıca ChatGPT'yi bu yılın sonlarında iOS, macOS ve iPadOS'a getirmek için OpenAI ile bir ortaklık başlattı. Yapay zeka görüntü özellikleri Genmoji ve Image Playground'un iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile birlikte gelmesi bekleniyor.
Bu hamlelerin her biri enerji ve iklim maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan veri merkezleri dünyanın dijital mesajlarını göndermek ve depolamak için kullanılan diğer veri merkezlerine kıyasla elektriği çok daha fazla kullanıyor.
Yapay zeka firması Hugging Face ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırması, büyük görüntü oluşturma modellerinin bilgiyi sıralamak veya metin oluşturmak için kullanılan diğer modellere göre çok daha fazla enerji kullandığını tespit etti.
Tek bir görüntü oluşturmanın bir akıllı telefonu yüzde 50 kapasiteye kadar şarj etmek kadar elektrik tüketebileceği ortaya çıktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir metin oluşturma modeli 1000 çıkarım için tam akıllı telefon şarjının yaklaşık yüzde 9'unu kullanabilir.
Bir metin görüşmesinde oluşturduğunuz her birkaç özel görüntüden sonra cep telefonunuzu şarj ettiğinizi hayal edin ve enerji maliyetlerinin nasıl hızla artabileceğini görebilirsiniz. Apple bu yeni özelliklerin tam olarak ne kadar enerji kullanmasını beklediği veya tüm bunların iklim hedefleriyle nasıl örtüştüğü hakkındaki sorulara henüz yanıt vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.