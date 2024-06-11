Apple'ın yapay zeka ile görsel oluşturma özelliği çok fazla enerji harcıyor

Tam Boyutta Gör Çok yakında Apple cihazlarında kendi emojinizi oluşturabilecek ve yeni yapay zeka özellikleriyle özel görseller oluşturabileceksiniz. Ancak bu görüntüler, Apple'ın tüm yeni yapay zeka araçları arasında en büyük çevresel etkiye sahip olması anlamına geliyor.

Apple'ın yeni özel emojisi iklim maliyetleriyle birlikte geliyor

Üretken yapay zeka herkesin bildiği gibi yüksek enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmına yol açtığı anlamına gelir. Yapay zeka yarışı şimdiden bazı şirketlerin karbon ayak izlerini büyütmeye başladı. Artık yapay zeka tarafından oluşturulan yeni meyve emoji çeşitleri ve taslaklarının soruna katkıda bulunması oldukça muhtemel.

Apple WWDC 2024'te "Apple Intelligence" başlığı altında yeni yapay zeka özellikleri paketini duyurdu. Bildirimleri sıralamak ve kullanıcıların e-posta yazmasına yardımcı olmaktan Siri'yi daha akıllı hale getirmeye kadar Apple'ın günlük ekran yaşamına yapay zeka eklemesinin her türlü yolu mevcut.

Yeni macOS özelliği 15 yıl önceki Windows'la kıyaslanıyor 3 sa. önce eklendi

Apple ayrıca ChatGPT'yi bu yılın sonlarında iOS, macOS ve iPadOS'a getirmek için OpenAI ile bir ortaklık başlattı. Yapay zeka görüntü özellikleri Genmoji ve Image Playground'un iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Bu hamlelerin her biri enerji ve iklim maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan veri merkezleri dünyanın dijital mesajlarını göndermek ve depolamak için kullanılan diğer veri merkezlerine kıyasla elektriği çok daha fazla kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka firması Hugging Face ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırması, büyük görüntü oluşturma modellerinin bilgiyi sıralamak veya metin oluşturmak için kullanılan diğer modellere göre çok daha fazla enerji kullandığını tespit etti.

Tek bir görüntü oluşturmanın bir akıllı telefonu yüzde 50 kapasiteye kadar şarj etmek kadar elektrik tüketebileceği ortaya çıktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir metin oluşturma modeli 1000 çıkarım için tam akıllı telefon şarjının yaklaşık yüzde 9'unu kullanabilir.

Bir metin görüşmesinde oluşturduğunuz her birkaç özel görüntüden sonra cep telefonunuzu şarj ettiğinizi hayal edin ve enerji maliyetlerinin nasıl hızla artabileceğini görebilirsiniz. Apple bu yeni özelliklerin tam olarak ne kadar enerji kullanmasını beklediği veya tüm bunların iklim hedefleriyle nasıl örtüştüğü hakkındaki sorulara henüz yanıt vermedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple'ın yapay zekalı görsel özelliği çok fazla enerji harcıyor