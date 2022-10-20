Apple'ı trollemek isteyen Google kendini rezil etti

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte Google, ABD'de NBA ile birlikte büyük bir reklam kampanyası başlattı. Arama devinin çalışanları, Tim Cook'un 18 Ekim'deki paylaşımının altına Pixel akıllı telefonlardan bahseden bir yanıt yazdı. Ancak sosyal medya ekibi bir şeyi hesaba katmamıştı.
Gariplikler devam etti
Yanıt bir Pixel akıllı telefon yerine iPhone'dan yazıldı. Söz konusu gönderide "iPhone için Twitter" etiketini fark eden kullanıcılar Google ile alay etmeye başladı. Hatayı fark eden sosyal medya ekibi anında gönderiyi silerek durumu örtbas etmeye çalışsa da iş işten geçmişti.
Google aynı tweet'i bir gün sonra tekrar yayınladı ancak yine bir gariplik vardı. Yanıt bir Android akıllı telefondan değil, Twitter'ın web sürümünden yazılmıştı. Resmi Google hesabından sorumlu kişinin bunu yapmak için neden şirketin kendi cihazını kullanmadığı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.