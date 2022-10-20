Tam Boyutta Gör Tim Cook'un yeni iPad tabletlerin duyurusu ile ilgili tweet'ini Pixel akıllı telefonları öne çıkarmak için kullanmaya çalışan Google sosyal medya ekibi kelimenin tam anlamıyla çuvalladı. Zira Apple'a karşı gerçekleştirilen bu trolleme girişimi rakibin telefonu kullanılarak yapıldı.

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Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun piyasaya sürülmesiyle birlikte Google, ABD'de NBA ile birlikte büyük bir reklam kampanyası başlattı. Arama devinin çalışanları, Tim Cook'un 18 Ekim'deki paylaşımının altına Pixel akıllı telefonlardan bahseden bir yanıt yazdı. Ancak sosyal medya ekibi bir şeyi hesaba katmamıştı.

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Gariplikler devam etti

Yanıt bir Pixel akıllı telefon yerine iPhone'dan yazıldı. Söz konusu gönderide "iPhone için Twitter" etiketini fark eden kullanıcılar Google ile alay etmeye başladı. Hatayı fark eden sosyal medya ekibi anında gönderiyi silerek durumu örtbas etmeye çalışsa da iş işten geçmişti.

Google aynı tweet'i bir gün sonra tekrar yayınladı ancak yine bir gariplik vardı. Yanıt bir Android akıllı telefondan değil, Twitter'ın web sürümünden yazılmıştı. Resmi Google hesabından sorumlu kişinin bunu yapmak için neden şirketin kendi cihazını kullanmadığı henüz bilinmiyor.

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Apple'ı trollemek isteyen Google kendini rezil etti