Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir

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Akıllı telefon pazarında beklentilerin altında geçen bir yılın ardından iPhone 12 ile sahneye çıkan Apple adeta rakiplerini ezdi geçti. Geçen yılın son çeyreğinde hem gelirler hem de faaliyet karı rekor kırmayı başardı.

Apple için 2020 nasıl geçti

2019 yılında başlayan iPhone satışlarındaki inişli çıkışlı grafik 2020 yılında da devam edince Apple hatırlanacağı üzere yazılım hizmetlerine ağırlık vermişti. Ne var ki iPhone 12 serisi ile birlikte müthiş bir çıkış başladı.

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Paylaşılan tabolara göre Apple tarihinde ilk kez 100 milyar dolar gelir barajını aştı ve 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yıl bazında artış yüzde 21 oldu. Net gelir ise 28.8 milyar dolar ile sektör adına da bir rekor oldu.

iPhone 12 satışları 65.6 milyar dolara ulaşarak yüzde 18 civarında artış gösterdi. iPad satışları 8.4 milyar dolar ile yüzde 40 büyüdü. Mac satışları da 8.7 milyar dolar ile yüzde 18 civarında büyüme yaşadı.

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Yazılım tarafında Servisler bölümü 15.76 milyar dolar ile yükselişini sürdürdü. Apple Music ve Apple TV+ bu bölümün lokomotifi durumunda. Giyilebilir ve Ev Cihazları bölümü de 12.97 milyar dolar ile büyümesini sürdürdü.

Bu çeyrekte iPhone 12 satışlarının daha da artması bekleniyor ancak pandemi belirsizliği nedeniyle Apple bir hedef koymadı. Analizler 103 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmesini bekliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/01/27/apples-1114b-q1-shatters-all-time-quarterly-record

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