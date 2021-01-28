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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir

    iPhone 12 satışlarının da etkisiyle Apple geçen çeyrekte 111 milyar dolar gelir elde ederek tarihi rekor kırdı. Servisler bölümü istikrarlı büyümesini sürdürdü.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir
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    Akıllı telefon pazarında beklentilerin altında geçen bir yılın ardından iPhone 12 ile sahneye çıkan Apple adeta rakiplerini ezdi geçti. Geçen yılın son çeyreğinde hem gelirler hem de faaliyet karı rekor kırmayı başardı.

    Apple için 2020 nasıl geçti

    2019 yılında başlayan iPhone satışlarındaki inişli çıkışlı grafik 2020 yılında da devam edince Apple hatırlanacağı üzere yazılım hizmetlerine ağırlık vermişti. Ne var ki iPhone 12 serisi ile birlikte müthiş bir çıkış başladı.

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    Paylaşılan tabolara göre Apple tarihinde ilk kez 100 milyar dolar gelir barajını aştı ve 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yıl bazında artış yüzde 21 oldu. Net gelir ise 28.8 milyar dolar ile sektör adına da bir rekor oldu.

    iPhone 12 satışları 65.6 milyar dolara ulaşarak yüzde 18 civarında artış gösterdi. iPad satışları 8.4 milyar dolar ile yüzde 40 büyüdü. Mac satışları da 8.7 milyar dolar ile yüzde 18 civarında büyüme yaşadı.

    Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir
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    Yazılım tarafında Servisler bölümü 15.76 milyar dolar ile yükselişini sürdürdü. Apple Music ve Apple TV+ bu bölümün lokomotifi durumunda. Giyilebilir ve Ev Cihazları bölümü de 12.97 milyar dolar ile büyümesini sürdürdü.

    Bu çeyrekte iPhone 12 satışlarının daha da artması bekleniyor ancak pandemi belirsizliği nedeniyle Apple bir hedef koymadı. Analizler 103 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmesini bekliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/01/27/apples-1114b-q1-shatters-all-time-quarterly-record Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her elektronik ürün bozulabili. Eğer kullanıcı hatası olmasaydı garanti süresinde anında yardımcı olurlardı
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 26 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple fan boyları gelmiş, günde on kere şarja takmak zorunda kalmak nasıl bir duygu şahsen ben 2.5 güne bir takıyorum
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    X Xloud 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aynen rakibi yok siyasi yollarla kısıtlanıyor rakipleri anca öyle... Başlık çok tatlı bu arada
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    Yürüyen Hoparlör 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple rakipsizdir.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hiçbir başarı tesadüf değildir.
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    Katalikitci (Katalikitci ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakipleri yok ki
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlardan 10 bin lirası 2. Ayında bozulan Macbook Pro'ma ait.



    Allah'ın belası bir şirket.
    Yanıtla +1
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    4 435 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herkes 6s ‘ı hala kullanıyorum diye Apple övmüş; 5’teki sorunlardan bahseden yok tabii. 3’ten beri her çıkan iPhone’u kullanan biri olarak 5 ve 5s ‘de kendi kendine kapanma sorunu vardı. Şarj %35’in altına düşmesin ne zaman kapanacağı belli olmuyordu. Bluetooth eşleşme sorunu vardı, kamera yatayda kilitlenip duruyordu, Apple’dan nefret etmiştim o yıllar. 2 defa garantiden değiştirdiler üçüncüde 5s verdiler onda da aynı seyler başıma geldi ve garantisi artık bitmişti. Bir süre daha tahammül edip 6s’e geçtim. Bu sorunların çoğu 6’dan sonra düzeldi 6s çıktığında almıştım ve memnun kalmıştım. Şimdi 11 kullanıyorum yine memnunum, Türkiye’deki bu saçma vergi olmasa fiyatını da hakeden bir alet derdim.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple batıyor denildikçe adamlar rekor kırıyor
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    gun (Gün Oksay) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    Fandroid’ler öyle diyorlar ama gerçek dünya öyle değil herkes büyüyor Apple güncel ve başarılı ürünler çıkarmayı başarıyor.
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    Mr. Jingles 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde yazmamış ama son çeyrekte dünyanın en fazla satılan telefonu iPhone oldu. Satılan her dört telefondan biri iPhone. Bugün baktığımızda 700 dolarlık iPhone 12 mini’de de 5G, 1100 dolarlık iPhone 12 PM’de de 5G var. 5G adı altında sınıflandırma yapıp fiyat bindirmesi yapmadı en azından. Global çapta zaten iPhone şu haliyle f/p cihaz. Bizim ülkemizde hiçbir şey f/p değil gerçi o da ayrı mesele.
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