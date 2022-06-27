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    Anlık Bildirim

    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü M2 işlemci ve 16GB RAM ile gelebilir

    Apple’ın çok yakında tanıtması beklenen karma gerçeklik kaskı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre Apple, karma gerçeklik sisteminde yeni nesil M2 işlemcisini kullanabilir.
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    Apple karma gerçeklik kaskı konsepti - Ian Zelbo
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    Apple’ın uzun yıllardır çalıştığı sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik projeleri, yakında ilk meyvesini verecek. Apple’ın ilk akıllı gözlüğünün, arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin birleşimi olan karma gerçekliğe odaklanması bekleniyor. 2023’ün başlarında duyurulması beklenen Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Apple’ın karma gerçeklik kaskı yüksek performans sunacak

    Geçtiğimiz günlerde ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler paylaşmıştı. Şimdi de ünlü analist Mark Gurman, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün teknik detaylarını paylaştı. Gurman’a göre Apple, karma gerçeklik kaskında M2 işlemci ve 16GB RAM kullanacak. Böylece karma gerçeklik gözlüğü, performans anlamında oldukça yeterli olacak.

    M2 işlemcisi teknik özellikleri
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    Ming-Chi Kuo ise Apple’ın karma gerçeklik kaskının çift işlemci ile geleceğini ifade etmişti. Bu doğrultuda Apple’ın akıllı gözlüğü büyük ihtimalle M2 işlemci ve yardımcı bir işlemci ile gelecek. Yardımcı işlemcinin, cihazdan sensör verilerini toplaması ve işlemesi bekleniyor. Apple’ın yeni nesil cihazı ve işletim sistemi hakkında her geçen gün yeni bilgiler görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Siz Apple’ın realityOS projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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